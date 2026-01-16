2026-01-16 06:51:18
Τα δρομολόγια των τρένων στη γραμμή Γιαμανότε του σιδηροδρόμου East Japan Railway σταμάτησαν προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξή τους, ανέφερε ο σιδηρόδρομος.straitstimes.com Μια διακοπή ρεύματος στον σιδηρόδρομο στο Τόκιο διέκοψε τις πρωινές μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών στις 16 Ιανουαρίου, καθώς δύο κύριες γραμμές με μερικούς από τους πιο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ PC ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΛΌΓΩ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ