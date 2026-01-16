Στελέχη εταιρειών στην έκθεση CES (Consumer Electronics Show) στο Λας Βέγκας δηλώνουν ότι η προσπάθεια δημιουργίας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει τα οικονομικά δεδομένα των καταναλωτικών τεχνολογικών προϊόντων. Οι τιμές των smartphone και των PC πρόκειται να αυξηθούν φέτος, καθώς τα καταναλωτικά προϊόντα πλήττονται από ελλείψεις σε τσιπ μνήμης που προκλήθηκε από την ταχεία ανάπτυξη στις κατασκευές νέων κέντρων δεδομένων ΑΙ.

Οι εταιρείες Arm, Qualcomm και Samsung προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα ότι ο παγκόσμιος αγώνας για την οικοδόμηση τεράστιων υποδομών AI έχεις σαν «παράπλευρη απώλεια» το γεγονός ότι πιέζει τα αποθέματα εξαρτημάτων που απαιτούνται για κινητές συσκευές και άλλες οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές, αναφέρουν σχετικά οι Financial Times.

Μιλώντας στην Consumer Electronics Show, την ετήσια έκθεση όπου οι κατασκευαστές παρουσιάζουν τα τελευταία τους προϊόντα, ο διευθύνων σύμβουλος της Arm, Ρενέ Χας, δήλωσε ότι οι περιορισμοί στα τσιπ μνήμης ήταν «οι πιο σοβαροί που έχω δει εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες». Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Samsung, TM Ροχ, δήλωσε επίσης ότι η έλλειψη ήταν «πρωτοφανής» και θα είχε «αναπόφευκτο» αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Τα data centers χρειάζονται τεράστιες ποσότητες της τελευταίας τεχνολογίας μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (high bandwidth memory), ή HBM

Κατά το περασμένο έτος, όμιλοι όπως οι Google, Amazon, Meta και OpenAI έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων που μπορούν να τροφοδοτήσουν προηγμένα μοντέλα και προϊόντα AI, πιστεύοντας ότι η τεχνολογία θα μεταμορφώσει πολλούς κλάδους. Αυτές οι τεράστιες υπολογιστικές εγκαταστάσεις χρειάζονται επίσης τεράστιες ποσότητες της τελευταίας τεχνολογίας ευρυζωνικής μνήμης (high bandwidth memory), ή HBM. Αυτό ώθησε τους προμηθευτές μνήμης — μια αγορά στην οποία κυριαρχούν οι νοτιοκορεατικές Samsung και SK Hynix μαζί με τον αμερικανικό όμιλο Micron — να διαθέσουν περισσότερους πόρους παραγωγής για προηγμένη HBM και λιγότερους για τη μνήμη που απευθύνεται σε καταναλωτές και απαιτείται για τον εξοπλισμό smartphone και φορητών υπολογιστών.

Η Samsung ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα λειτουργικά της κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο τριπλασιάστηκαν, κυρίως λόγω των πωλήσεων HBM. Η Micron δήλωσε ότι σταματά τη λειτουργία της καταναλωτικής της επωνυμίας «Crucial» τον Δεκέμβριο, επικαλούμενη την αυξανόμενη ζήτηση για κέντρα δεδομένων AI. Ο οικονομικός διευθυντής της Qualcomm, Ακάς Παλχιβάλα, δήλωσε ότι η κρίση στα τσιπ μνήμης ήταν «αρκετά δραματική, [και] αυτό που οδηγεί την έλλειψη είναι οι αναπτύξεις κέντρων δεδομένων από πέντε ή έξι εταιρείες στον κόσμο με ένα απίστευτο ποσό κεφαλαιουχικών δαπανών».

H Apple και η Samsung ήταν σε καλύτερη θέση για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές των κινητών τους προϊόντων

Η απότομη αύξηση του κόστους στις μνήμες που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους σήμαινε ότι οι περισσότερες εταιρείες υλικού τεχνολογίας θα αύξαναν τις τιμές των προϊόντων «σημαντικά» στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley. Αυτό πιθανότατα θα σήμαινε μείωση των πωλήσεων για τα Android smartphone και τα Windows PC. Μια εξαίρεση είναι η Apple, η οποία δεν αύξησε τις τιμές για την τελευταία της σειρά iPhone 17 παρά την επίδραση των δασμών και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εταιρεία μετρήσεων αγοράς International Data Corporation (IDC) ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι, στην αγορά των smartphone, η Apple και η Samsung ήταν σε καλύτερη θέση για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές των κινητών τους προϊόντων. Και οι δύο εταιρείες έχουν μακροχρόνιες συμφωνίες για την εξασφάλιση προμηθειών εξαρτημάτων έως και δύο χρόνια νωρίτερα. Ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η έλλειψη στις μνήμες, η αγορά των smartphone θα μπορούσε να συρρικνωθεί έως και 5,2% το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC.

Η IDC ανέφερε επίσης ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές smartphone χαμηλότερης κατηγορίας είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο. Οι Αμερικανοί καταναλωτές βγαίνουν ήδη από μια επώδυνη χρονιά που σημαδεύτηκε από τον αντίκτυπο των δασμών, του πληθωρισμού και της ανεργίας. Η Consumer Technology Association, η οποία διοργανώνει το συνέδριο CES, ανέφερε σε έκθεσή της αυτή την εβδομάδα ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα τέλη του 2025 έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022, καταλήγουν οι Financial Times.

Πηγή: OT.gr

