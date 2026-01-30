Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, επιστρέφει με το 8ο καθηλωτικό επεισόδιο την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior είναι ένα πρωτοποριακό μαχητικό show, που συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. Kορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.Eπεισόδιο 8: Η νίκη που αλλάζει τις ισορροπίεςΤο MCP Warrior επιστρέφει με το 8ο επεισόδιο, όπου η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν μένει δεδομένο. Η κόκκινη ομάδα ξεσπά σε πανηγυρισμούς μετά τη μεγάλη νίκη του Παύλου Ντατίδη απέναντι στον Σπάρτακο Τσελαρίδη, σε έναν αγώνα υψηλής πίεσης, που κράτησε αθλητές και προπονητές σε απόλυτη εγρήγορση μέχρι το τέλος. Την ίδια στιγμή, η μπλε ομάδα περνά τη δική της δοκιμασία, αποχαιρετώντας τον πρώτο της παίκτη, σε μια εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες του παιχνιδιού. Πλέον, η μάχη συνεχίζεται με 4 warriors για τους μπλε και με 3 warriors για τους κόκκινους, κάνοντας τον δρόμο προς τη νίκη πιο απρόβλεπτο από ποτέ.Με το βλέμμα στραμμένο στο ομαδικό αγώνισμα, οι δύο ομάδες ρίχνονται στη μάχη για την κατάκτηση ενός καθοριστικού πλεονεκτήματος. Η διελκυστίνδα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι ομάδες στέκονται αντικριστά και τραβούν ένα σχοινί προς αντίθετες κατευθύνσεις, δοκιμάζοντας τη δύναμη, την αντοχή και τον απόλυτο συγχρονισμό τους. Η νικήτρια ομάδα εξασφαλίζει ένα σημαντικό προβάδισμα, δίνοντας στους προπονητές της το δικαίωμα να επιλέξουν το ζευγάρι που θα αναμετρηθεί στο οκτάγωνο, τον αγωνιστικό χώρο της επόμενης μονομαχίας.Ποια ομάδα θα αντέξει μέχρι το τέλος και ποιοι θα πάρουν τη στρατηγική απόφαση που μπορεί να κρίνει τη συνέχεια; Οι απαντήσεις στο 8ο επεισόδιο του MCP Warrior, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.«MCP WARRIOR» ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ: ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 18:00, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΤ1+.Πηγή: tvnea.com