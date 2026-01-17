





Η διαμόρφωση και συντήρηση ενός κήπου εκτός από χρόνο απαιτεί ασφαλώς και ένα κόστος. Δεν αξίζουν όμως όλες οι επενδύσεις σε στοιχεία κήπου το ίδιο. Ορισμένες επιλογές προσφέρουν μακροχρόνια λειτουργικότητα και αισθητική, ενώ άλλες δείχνουν εντυπωσιακές αρχικά αλλά τελικώς αποδεικνύονται δύσχρηστες ή και περιττές.







Βασικές υποδομές

Οι κύριες υποδομές ενός κήπου αποτελούν τη βάση για όλα όσα θα ακολουθήσουν.Ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα ποτίσματος, η διαμόρφωση του εδάφους ώστε να υπάρχει καλή αποστράγγιση, σταθερά μονοπάτια όπως και πλακοστρώσεις σε όποια σημεία απαιτείται και οριοθέτηση παρτεριών είναι από τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης του χώρου, καθώς μειώνουν σημαντικά τον χρόνο συντήρησης, αποτρέπουν μελλοντικά προβλήματα και συμβάλλουν καθοριστικά και στην αισθητική του κήπου. Επιλέξτε ποιοτικά υλικά με αντοχή στον χρόνο και για όσες εργασίες απευθυνθείτε σε επαγγελματίες βεβαιωθείτε για την ποιότητα της εργασίας τους.Έπιπλα κήπου

Τα έπιπλα εξωτερικού χώρου καλό είναι να επιλέγονται με κριτήριο την αντοχή και όχι μόνο την εμφάνιση. Υλικά όπως το καλής ποιότητας ξύλο, το μέταλλο με σωστή επεξεργασία και τα χτιστά έπιπλα αντέχουν στον χρόνο, την έντονη χρήση αλλά και τις καιρικές συνθηκες.



Οι ιδιαίτερα οικονομικές επιλογές συχνά φθείρονται από την ήλιο και την υγρασία και γρήγορα απαιτούν αντικατάσταση.



Τα έπιπλα εξωτερικού από ανακυκλώσιμα υλικά, παλέτες κλπ είναι επίσης μια πρακτική επιλογή με πολύ μικρό κόστος, ειδικά αν πρόκειται να μένουν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες σε όλη της διάρκεια του έτους οπότε και σίγουρα δεν αξίζει να επενδύσετε σε πιο ποιοτικά κομμάτια.

Διακοσμητικά στοιχεία

Μικρά διακοσμητικά μπορούν να προσθέσουν χαρακτήρα στον κήπο, όμως η υπερβολή συχνά δημιουργεί αίσθηση ακαταστασίας. Επενδύστε σε λίγα, ποιοτικά στοιχεία που ταιριάζουν στο ύφος του χώρου και αποφεύγετε αντικείμενα που δεν αντέχουν την έκθεση στον ήλιο ή την υγρασία.Οι πήλινες γλάστρες, τα πέτρινα διακοσμητικά στοιχεία όπως και εκείνα από ξύλο είναι οι ιδανικότερες επιλογές ώστε ο χώρος να διαθέτει μια λιτή και φυσική αισθητική.

Φωτισμός που εξυπηρετεί και αναδεικνύει

Ο σωστός φωτισμός αυξάνει τη χρήση του κήπου τις βραδινές ώρες και ενισχύει την ατμόσφαιρα. Αξίζει να επενδύσετε σε βασικό φωτισμό όπως και σε επιλεγμένα φωτιστικά ανάδειξης φυτών ή επιλεγμένων σημείων, ανάλογα με την γενική διαμόρφωση του χώρου.



Τα ηλιακά βοηθητικά φωτιστικά είναι η πιο πρακτική και οικολογική επιλογή και αξίζει να προτιμήσετε κάποια όχι ιδιαίτερα οικονομικά που είναι σίγουρο ότι θα αντέξουν πολλά περισσότερα χρόνια.

Συστήματα σκίασης

Αν για την λειτουργικότητα του χώρου είναι απαραίτητο ένα σκίαστρο, πέργκολα κλπ αποφύγετε τις ιδιαίτερα οικονομικές λύσεις που είναι σίγουρο ότι δεν θα ...μακροημερεύσουν.



Επιλέξτε μια σχετικά ποιοτική κατασκευή, από ξύλο ή μέταλλο, που με περιστασιακή στοιχειώδη συντήρηση - βάψιμο θα παραμείνουν λειτουργικά για πάρα πολλά χρόνια.

Μεγάλα φυτά - δέντρα

Τίποτα δεν αποτελεί αποτικότερη επένδυση για την διαμόρφωση ενός κήπου από το κόστος για την προμήθεια φυτών και δέντρων.



Παρά το γεγονός ότι το κόστος ήδη αναπτυγμένων φυτών και κυρίως δέντρων είναι σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο μικρότερων, πραγματικά αξίζει το κόπο να αποκτήσετε δέντρα και υγιή φυτά που έχουν ξεπεράσει το αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Είναι κατά κανόνα πολύ λιγότερο επιρρεπή σε ασθένειες, θα προσαρμοστούν γρηγορότερα στη νέα τους θέση και κυρίως θα γεμίσουν άμεσα στον κήπο και θα δημιουργήσουν ένα πολύ πιο πράσινο περιβάλλον.

Τι συνήθως δεν αξίζει το κόστος

Πολύ εξειδικευμένες κατασκευές σκίασης ή και φωτισμού, ιδαίτερα κοστοβόρες περιφράξεις αν δεν είναι επιβεβλημένες για λόγους ασφάλειας, πέτρινες κατασκευές αποκλειστικά διακοσμητικές, αυτοποτιζόμενες γλάστρες ή γλάστρες από σύγρονα συνθετικά υλικά που όμως παρά το κόστος τους δεν διαφέρουν αισθητικά από πλαστικές, κόστος τοποθέτησης και συντήρησης γκαζόν σε σημεία που μπορεί θαυμάσια να χρησιμοποιηθεί ένα πολύ πιο οικονομικό υλικό πχ χαλίκι, φυτά εδαφοκάλυψης με ελάχιστες ανάγκες σε νερό κλπ όπως και εξεζητημένα φυτά που απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες ή δύσκολα θα επιβιώσουν σττις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής,



είναι επενδύσεις που τις περισσότερες φορές δεν εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες για την λειτουργικότητα και την αισθητική του κήπου.

Tip: Αναζητείστε οποιοδήποτε είδος εξωτερικού χώρου - κήπου στις ...χειμερινές εκπτώσεις! Λόγω χαμηλής ζήτησης οι τιμές είναι κατά κανόνα πολύ χαμηλότερες σε σχέση με εποχές όπως άνοιξη, καλοκαίρι.

