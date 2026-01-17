





Η νέα εκπομπή που ετοιμάζει η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς σταδιακά «κλειδώνουν» τόσο τα πρόσωπα όσο και οι βασικές λεπτομέρειες του νέου τηλεοπτικού εγχειρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει συμφωνήσει και θα συμμετέχει στην εκπομπή, σε ρόλο που αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία του στον χώρο των media. Στο πλευρό της παρουσιάστριας θα βρίσκεται και η Αφροδίτη Γραμμέλη, με την οποία διατηρεί σταθερή και δοκιμασμένη συνεργασία.

Στο πάνελ εντάσσεται και ο Νίκος Μισίρης, ενισχύοντας το ενημερωτικό κομμάτι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις με τη Μαρία Αντωνά, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η συμμετοχή της. Παράλληλα, γίνονται επαφές και με ένα ακόμη πρόσωπο για την ολοκλήρωση της σύνθεσης.

Παράλληλα, έχει «κλειδώσει» και η ώρα μετάδοσης της εκπομπής, η οποία θα προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στη πρωινή ζώνη, από τις 09:00 έως τις 12:30.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στοιχείο είναι πως το πάνελ παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδιο, με μόνο μικρές αλλαγές, γεγονός που δείχνει ότι η δομή της ομάδας δεν κρίθηκε προβληματική. Έτσι, η ουσιαστική αλλαγή αφορά την παρουσίαση, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ευθύνη για την πορεία του προηγούμενου σχήματος αποδόθηκε στην Ελένη Τσολάκη.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από τον ΑΝΤ1 αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, με πιθανότερη ημερομηνία πρεμιέρας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου.

