Η νέα εκπομπή που ετοιμάζει η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς σταδιακά «κλειδώνουν» τόσο τα πρόσωπα όσο και οι βασικές λεπτομέρειες του νέου τηλεοπτικού εγχειρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει συμφωνήσει και θα συμμετέχει στην εκπομπή, σε ρόλο που αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία του στον χώρο των media. Στο πλευρό της παρουσιάστριας θα βρίσκεται και η Αφροδίτη Γραμμέλη, με την οποία διατηρεί σταθερή και δοκιμασμένη συνεργασία.

Στο πάνελ εντάσσεται και ο Νίκος Μισίρης, ενισχύοντας το ενημερωτικό κομμάτι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις με τη Μαρία Αντωνά, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η συμμετοχή της. Παράλληλα, γίνονται επαφές και με ένα ακόμη πρόσωπο για την ολοκλήρωση της σύνθεσης.

Παράλληλα, έχει «κλειδώσει» και η ώρα μετάδοσης της εκπομπής, η οποία θα προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στη πρωινή ζώνη, από τις 09:00 έως τις 12:30.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στοιχείο είναι πως το πάνελ παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδιο, με μόνο μικρές αλλαγές, γεγονός που δείχνει ότι η δομή της ομάδας δεν κρίθηκε προβληματική. Έτσι, η ουσιαστική αλλαγή αφορά την παρουσίαση, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ευθύνη για την πορεία του προηγούμενου σχήματος αποδόθηκε στην Ελένη Τσολάκη.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από τον ΑΝΤ1 αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, με πιθανότερη ημερομηνία πρεμιέρας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου.



Πηγή: tvnea.com
