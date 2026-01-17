2026-01-17 11:43:15
Φωτογραφία για Τέλη Μαρτίου η ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών



Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού του ΚΥΣΔΕ Θ. Κατσωνόπουλου στα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις φετινές μεταθέσεις. Στο στάδιο αυτό πρόκειται να εξεταστούν οι ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων, οι προϋποθέσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ), καθώς και ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν την έναρξη της κύριας διαδικασίας των μεταθέσεων.

Στη συνέχεια και έως τα τέλη Φεβρουαρίου, θα εξεταστούν οι αιτήσεις μετάθεσης για Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά Σχολεία.

Όπως κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία. Για τις αιτήσεις αυτές προβλέπεται και προθεσμία ενός μήνα για ανάκληση.

Στα μέσα Μαρτίου, θα υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα αποχωρήσουν τη φετινή χρονιά, είτε αυτοδίκαια, στις 30/6, είτε με αίτηση παραίτησης, στις 31/8.

Η εγκύκλιος προσδιορισμού οργανικών κενών και πλεονασμάτων αναμένεται να εκδοθεί στα μέσα Μαρτίου το πιο πιθανό έως τις 13 Μαρτίου.

Ακολούθως, θα πρέπει να συνεδριάσουν τα ΠΥΣΔΕ και εν συνεχεία οι ΔΔΕ και οι ΠΔΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους - πίνακες με τα οργανικά κενά – πλεονάσματα στο Υπουργείο.

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, το ΚΥΣΔΕ αναμένεται να συνεδριάσει την εβδομάδα 23–27 Μαρτίου, σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές και ασφυκτικό τοπίο για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο οι οργανικές θέσεις συρρικνώνονται ή χάνονται, στο πλαίσιο του λεγόμενου «εξορθολογισμού», αλλά και εξαιτίας της γενικευμένης μετατροπής σχολικών μονάδων σε Ωνάσεια, Πρότυπα και Πειραματικά. Οι εξελίξεις αυτές έχουν σοβαρές συνέπειες τόσο για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών όσο και για τη συνοχή, τη συνέχεια και τη λειτουργική σταθερότητα των σχολικών μονάδων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ΚΥΣΔΕ θα κληθεί να επικυρώσει τα οργανικά κενά και πλεονάσματα και να οριστικοποιήσει τα δεδομένα με βάση τα οποία θα «τρέξει» το σύστημα για την ολοκλήρωση των φετινών μεταθέσεων. 

