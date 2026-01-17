2026-01-17 22:41:31
Φωτογραφία για Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο.
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης  Μουσική: Μίκης ΘεοδωράκηςΜε το τελευταίο βίντεο που αναρτούμε σήμερα κλείνει ο κύκλος των χορωδιακών τραγουδιών που παρουσίασε ο ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών Αττικής στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του για τα 70 χρόνια από την ίδρυσή του.Οι συντελεστές αυτού του μουσικού Ομίλου sidirodromikanea
