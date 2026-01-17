2026-01-17 18:08:47

Η στιγμή που περιμέναμε έφτασε! Τα πρώτα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάζονται αυτή την στιγμή στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR».



Σήμερα, μεταδίδονται τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολουθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.



Πάμε να τα ακουσουμε:



Sorry παιδιά, αλλά Ακύλα πάνε και Ferto Πηγή: tvnea.com



