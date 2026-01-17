2026-01-17 18:08:47
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του πρώτου ημιτελικού
Η στιγμή που περιμέναμε έφτασε! Τα  πρώτα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάζονται αυτή την στιγμή στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR».

Σήμερα, μεταδίδονται τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολουθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.

Πάμε να τα ακουσουμε:

Sorry παιδιά, αλλά Ακύλα πάνε και Ferto Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σιδηροδρομική σήραγγα κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό: Ένα από τα πιο φιλόδοξα οραματικά έργα παγκοσμίως έρχεται και πάλι στην επιφάνεια.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σιδηροδρομική σήραγγα κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό: Ένα από τα πιο φιλόδοξα οραματικά έργα παγκοσμίως έρχεται και πάλι στην επιφάνεια.
Καραβάτου στον ΑΝΤ1: Κλειδώνουν πρόσωπα και ώρα μετάδοσης για τη νέα εκπομπή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καραβάτου στον ΑΝΤ1: Κλειδώνουν πρόσωπα και ώρα μετάδοσης για τη νέα εκπομπή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/1/2026)
Έλλη Κοκκίνου: Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν...
Έλλη Κοκκίνου: Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν...
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026
Εγκύκλιος: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026
Εγκύκλιος: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέλη Μαρτίου η ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών
Τέλη Μαρτίου η ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών
Η Ιταλία σχεδιάζει να ιδρύσει δημόσια εταιρεία μίσθωσης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού
Η Ιταλία σχεδιάζει να ιδρύσει δημόσια εταιρεία μίσθωσης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού
ΗΠΑ: Δύο ενήλικες νεκροί και 3 παιδιά τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με τρένο όταν το όχημα πέρασε από σιδηροδρομική διάβαση
ΗΠΑ: Δύο ενήλικες νεκροί και 3 παιδιά τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με τρένο όταν το όχημα πέρασε από σιδηροδρομική διάβαση
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» επιβάλλεται – δυνατές σειρές και οριακές μάχες στη συνέχεια...
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» επιβάλλεται – δυνατές σειρές και οριακές μάχες στη συνέχεια...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)