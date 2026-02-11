Πολλές από τις καθημερινές μας συνήθειες μέσα στο σπίτι δεν τις σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Τις επαναλαμβάνουμε μηχανικά, επειδή έτσι έχουμε μάθει ή επειδή μας φαίνονται πρακτικές και ακίνδυνες. Ωστόσο, κάποιες από αυτές επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον όσο και την ποιότητα ζωής μέσα στον ίδιο μας τον χώρο, χωρίς να το συνειδητοποιούμε.

Η υπερβολική χρήση πλαστικού

Στην καθημερινή ζωή στο σπίτι χρησιμοποιούμε πλαστικό σχεδόν χωρίς να το σκεφτόμαστε.



Σακούλες μιας χρήσης για αποθήκευση, πλαστικά μπουκάλια νερού, μεμβράνες τροφίμων, πλαστικά δοχεία αποθήκευσης χαμηλής ποιότητας που αντικαθίστανται συχνά ενώ ταυτόχρονα η χημική τους σύνθεση μπορεί να μην ενδείκνυται καν για αποθήκευση τροφίμων, υπερβολική χρήση αλουμινόχαρτου συχνά δε αυτό έρχεται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα σε υψηλή θερμοκρασία κλπ

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο το πλαστικό καθαυτό ή τα επιβλαβή γενικά υλικά αλλά κυρίως η ευκολία με την οποία τα καταναλώνουμε και τα απορρίπτουμε, καθημερινά. Όταν αντικείμενα μιας χρήσης ή μικρής διάρκειας ζωής συσσωρεύονται καθημερινά στα απορίμmατα, αυξάνεται σημαντικά το συνολικό μας αποτύπωμα.

Tip: Αντί να προσπαθούμε «καταπιεστικά» να μη χρησιμοποιούμε καθόλου πλαστικό, μια προσπάθεια που τις πιο πολλές φορές καταλήγει σε αποτυχία, έχει μεγαλύτερη αξία να μειώσουμε σημαντικά τα προϊόντα μίας χρήσης και μειωμένης αντοχής, επιλέγοντας αντικείμενα που αντέχουν στον χρόνο και στην καθημερινή χρήση και που κατά το δυνατόν είναι κατασκευασμένα από άλλου είδους υλικά.

Περισσότερα απορρυπαντικά δεν σημαίνει καθαρότερο σπίτι

Συχνά συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικών και καθαριστικών από αυτή που πραγματικά χρειάζεται. Θεωρούμε ότι έτσι το σπίτι καθαρίζει καλύτερα ή ότι το αποτέλεσμα θα διαρκέσει περισσότερο.



Στην πράξη όμως, η υπερδοσολογία έχει σαν αποτέλεσμα υπολείμματα των απορρυπαντικών σε επιφάνειες και υφάσματα, επιβαρύνει παραπάνω το νερό που καταλήγει στο αποχετευτικό σύστημα και επηρεάζει τον αέρα που αναπνέουμε μέσα στο σπίτι.

Πολύ συχνά επίσης σε ένα μέσο σπίτι μπορεί κανείς να βρει ...δεκάδες κατηγορίες «ειδικών» απορρυπαντικών για διαφορετικές επιφάνειες, ενώ στην πραγματικότητα τα περισσότερα από αυτά τα χημικά προϊόντα μπορούν να αντικατασταθούν από 1-2 γενικής χρήσης και με κατά το δυνατόν λιγότερο επιβλαβούς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σύσταση.

Tip: Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες μας και όχι ...καθ΄υπόδειξη σχετικών διαφημίσεων και προσαρμόζουμε τις δοσολογίες σε όσο γίνεται μικρότερες, ώστε επιφάνειες και υφάσματα να μην διατηρούν μόνιμα χημικά υπολείμματα επιβλαβή για την υγεία μας

Καθαριότητα και έντονα αρώματα: μια παρεξήγηση

Έχουμε συνηθίσει να ταυτίζουμε την αίσθηση καθαριότητας με έντονα αρώματα. Απορρυπαντικά με ιδιαίτερο άρωμα, αρωματικά χώρου, σπρέι, κεριά και προϊόντα αποσμητικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται για να καλύψουν οσμές ή να δημιουργήσουν αίσθηση φρεσκάδας στους χώρους του σπιτιού.

Ωστόσο, η συνεχής παρουσία συνθετικών αρωμάτων στον αέρα του σπιτιού δεν σημαίνει απαραίτητα καθαρό περιβάλλον και συνήθως λησμονούμε ότι ακόμη και το πιο φυσικό άρωμα έχει δημιουργηθεί με χημική επεξεργασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα προϊόντα αυτά επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε μέσα στο σπίτι και δημιουργούν μια ψευδαίσθηση καθαριότητας αντί για πραγματική υγιεινή.

Σπατάλη νερού και ενέργειας από συνήθεια

Πολλές φορές αφήνουμε το νερό να τρέχει περισσότερο από όσο χρειάζεται, βάζουμε πλυντήρια μισογεμάτα, αφήνουμε άσκοπα συσκευές σε κατάσταση αναμονής ή δεν προγραμματίζουμε την χρήση ιδιαίτερα ενεργοβόρων συσκευών όπως πχ ο φούρνος, έτσι που με την ίδια κατανάλωση ενέργειας να παρασκευάσουμε περισσότερα του ενός φαγητά. Αυτές οι μικρές καθημερινές συνήθειες, όταν επαναλαμβάνονται συστηματικά, οδηγούν σε σημαντική σπατάλη πόρων.

Όταν το «οικολογικό» δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση

Συχνά, αντικαθιστούμε κοινά προϊόντα με αντίστοιχα ταμπέλας «οικολογικό» χωρίς να εξετάζουμε την πραγματική τους σύσταση αλλά και αν ταιριάζουν πραγματικά στην καθημερινότητά μας. Έτσι κάποιες επιλογές οδηγούν τελικά σε μεγαλύτερη κατανάλωση ή σε συχνότερες αντικαταστάσεις.

Η ουσία δεν βρίσκεται στην απόλυτη αντικατάσταση όλων των συνηθειών μας ή καθολικά των υλικών, αλλά στην ισορροπία. Το μέτρο και η διάρκεια χρήσης ενός αντικειμένου συχνά έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την ετικέτα του και είναι μια τακτική που ευκολότερα μπορούμε να ακολουθήσουμε χωρίς σε τίποτα να δυσκολεύουμε την καθημερινότητά μας.

Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα πάντα για να κάνουμε το σπίτι μας πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο υγιεινό για εμάς τους ίδιους. Μικρές, συνειδητές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες αρκούν για να μειώσουμε όχι μόνο το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα αλλά και τις πραγματικές συνθήκες υγιεινής μέσα στο σπίτι μας.

