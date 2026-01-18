2026-01-18 23:14:51
Φωτογραφία για Να πώς εξελίχθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα της AVE στην Κόρδοβα: τι συνέβη, τα αίτια και οι γραμμές του τρένου που έκλεισαν. Τουλάχιστον πέντε οι νεκροί
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι επιβάτες τραυματίστηκαν σε σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας. Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν κοντά στην Adamuz (Κόρδοβα), σύμφωνα με σιδηροδρομικές πηγές.okdiario.com Δείτε τι συνέβη στο ατύχημα του AVE στην Κόρδοβα: τα αίτια και οι σιδηροδρομικές γραμμές που επηρεάστηκαν sidirodromikanea
