Πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές γραμμές.
2026-03-09 00:07:17
Δεκάδες τρένα ακυρώθηκαν και σταθμοί έκλεισαν μετά από πυρκαγιά σε κτίριο στην οδό ΓιούνιονΣοβαρή αναστάτωση αντιμετωπίζουν οι επιβάτες τρένων μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης .theguardian.com/Δεκάδες τρένα ακυρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής μετά την πυρκαγιά σε κτίριο στην οδό Γιούνιον.Οι Εθνικοί Σιδηρόδρομοι δήλωσαν ότι ο σταθμός θα παραμείνει sidirodromikanea
