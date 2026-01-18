ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ: Τουλάχιστον «δύο νεκροί και πολλοί επιβάτες τραυματίες» ενώ άλλοι είναι παγιδευμένοι μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία
2026-01-18 22:58:28
Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι.Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, με εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν ομάδες διάσωσης να εργάζονται σε συνθήκες απόλυτης σκοτεινιάς. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς στο τροχαίο. Πολλοί
