Με την παρουσίαση και των 28 τραγουδιών που συμμετέχουν στον ελληνικό εθνικό τελικό Sing for Greece 2026, η εικόνα γύρω από τη μάχη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν ήδη διαμορφώσει τις αποδόσεις τους και, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα πρώτα φαβορί έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν από νωρίς.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις , η κορυφή των στοιχημάτων ανήκει αυτή τη στιγμή σε λίγα συγκεκριμένα τραγούδια, τα οποία έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα έναντι του υπόλοιπου ανταγωνισμού. Οι χαμηλές αποδόσεις τους δείχνουν ότι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο από το κοινό όσο και από τους παίκτες, ενώ παράλληλα θεωρούνται οι πιο ασφαλείς επιλογές για τη νίκη στον ελληνικό τελικό.

Τα πιο δυνατά φαβορί σύμφωνα με τις αποδόσεις:

Akylas – Ferto

• Πλέον θεωρείται από τα κορυφαία φαβορί με πολύ χαμηλή απόδοση (~2.4–3.0), δείχνοντας υψηλή πιθανότητα νίκης σύμφωνα με τα στοιχήματα.

Good Job Nicky – Dark Side of the Moon



• Πολύ κοντά στα φαβορί, με αποδόσεις γύρω στο ~2.5–3.15, δείχνοντας ότι είναι από τα πιο δημοφιλή στοιχηματικά picks για νίκη.

Marseaux – Hanomai



• Επίσης στα υψηλά φαβορί με αποδόσεις που την τοποθετούν στην κορυφή σε κάποιες εταιρίες (~3.5–4.2).

Evangelia – Paréa



• Αν και αρκετά πίσω από τους τρεις πρώτους, έχει πολύ χαμηλότερη απόδοση από τα υπόλοιπα outsider acts (~17.00), καθιστώντας την αξιόλογη υποψήφια.

Με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και με σύστημα ψηφοφορίας που συνδυάζει televoting και κριτικές επιτροπές, τα δεδομένα παραμένουν ρευστά. Προς το παρόν, όμως, τα στοιχήματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση παίζεται ανάμεσα σε λίγα δυνατά ονόματα.

ΚαλλιτέχνηςΤραγούδιΠιθανότητα νίκης / ΑπόδοσηAkylasFerto33% — απόδοση 2.4Good Job NickyDark Side of the Moon25% — απόδοση 3.15MarseauxHanomai19% — απόδοση 4.2EvangeliaParéa5% — απόδοση 17TianoraAnatello2% — απόδοση 45ZafAsteio2% — απόδοση 50D3ltaMad About It1% — απόδοση 55Alexandra SietiThe Other Side1% — απόδοση 100Desi GAphrodite1% — απόδοση 100DinamissChaos1% — απόδοση 100KiannaNo More Drama1% — απόδοση 100Koza MostraBulletproof1% — απόδοση 100MarikaDaughters of the Sun1% — απόδοση 100MikayLabyrinth1% — απόδοση 100ReveryThe Songwriter1% — απόδοση 100RikkiAgapi1% — απόδοση 100Rosanna MailanAlma1% — απόδοση 100SpheyiaaHilia Kommatia1% — απόδοση 100StefiEuropa1% — απόδοση 100StylianosYou & I1% — απόδοση 100The AstrolabeDrop It1% — απόδοση 100GarvinBack in the Game1% — απόδοση 125LeroybroughtflowersSabotage!1% — απόδοση 125NiyaSlipping Away1% — απόδοση 125Victoria AnastasiaWhatcha Doin To Me1% — απόδοση 125BasilicaSet Everything On Fire1% — απόδοση 150Panagiotis Tsakalakos2nd Chance