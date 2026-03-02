greece-salonikia

Ο Ισμαήλ Καανί, διοικητής της Δύναμης Quds του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, φέρεται να έχει τεθεί υπό κράτηση από τις τις ιρανικές αρχές, εν μέσω υποψιών – και επαναλαμβανόμενων συμπτώσεων, ότι μπορεί να έχει διασυνδέσεις με την ισραηλινή Μοσάντ.Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές και αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, ο Καανί έχει επιβιώσει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας τους τελευταίους μήνες. Κατά τις ίδιες πηγές, εθεάθη για τελευταία φορά κοντά στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μόλις πριν από μία ημέρα. Ωστόσο, φέρεται ότι έκτοτε έχει εξαφανιστεί και πάλι από τη δημόσια σκηνή.Δεν υπάρχει επιβεβαίωσηΟι αναφορές δείχνουν ότι εντός των δομών του IRGC υπάρχουν έντονες υποψίες για τον Καανί, κατηγορώντας τον για πιθανή συνεργασία με το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές αρχές σχετικά με τους ισχυρισμούς αυτούς και οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες από ανεξάρτητες πηγές.Ο Ιρανός στρατηγός ανέλαβε την ηγεσία της Δύναμης Quds τον Ιανουάριο του 2020, μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Κασέμ Σολεϊμανί, σε αμερικανικό χτύπημα στη Βαγδάτη. Η Δύναμη Quds είναι ο βραχίονας των εξωτερικών επιχειρήσεων του IRGC και διαδραματίζει βασικό ρόλο στις στρατιωτικές και στρατηγικές επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό.Γλιτώνει τυχαία;Από τότε που διορίστηκε γλιτώνει τυχαία από επιχειρήσεις της Μοσάντ.Όπως λέγεται, τον Ιούλιο του 2024 επισκέφθηκε τον Ισμαήλ Χανιγιέ, σε τοποθεσία που ήταν άκρως απόρρητη, στο κέντρο της Τεχεράνης. Λίγο αργότερα, οι Ισραηλινοί ανατίναξαν το σημείο. Ο Καανί γλίτωσε στο « παρά λίγο».Και πάλι «κατά τύχη» φέρεται να επέζησε από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, κατά τις οποίες σκοτώθηκε μεγάλο μέρος τη στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν.Και τώρα, απουσίαζε, από το γραφείο του Χαμενεΐ, όταν οι Ισραηλινοί χτύπησαν με 30 βόμβες ακριβείας σκοτώνοντας τους πάντες.