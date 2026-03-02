2026-03-02 09:09:18

Ένα πολυτελές επιβατικό τρένο που εκμεταλλευόταν η Rovos Rail εκτροχιάστηκε στη νότια Ναμίμπια το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος.thesouthafrican.comΤο τρένο, που ταξίδευε νότια από το Βίντχουκ, βγήκε από τις γραμμές κοντά στο Νάουτε περίπου στις 05:00. Το σημείο απέχει περίπου 285 χιλιόμετρα από το Άριαμσβλεϊ και τα σύνορα με τη Νότια Αφρική.Κατηγορείται η sidirodromikanea

