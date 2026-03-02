2026-03-02 09:09:18
Φωτογραφία για Φωτογραφίες μετά τον εκτροχιασμό του τρένου της Rovos Rail στη Ναμίμπια
Ένα πολυτελές επιβατικό τρένο που εκμεταλλευόταν η Rovos Rail εκτροχιάστηκε στη νότια Ναμίμπια το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος.thesouthafrican.comΤο τρένο, που ταξίδευε νότια από το Βίντχουκ, βγήκε από τις γραμμές κοντά στο Νάουτε περίπου στις 05:00. Το σημείο απέχει περίπου 285 χιλιόμετρα από το Άριαμσβλεϊ και τα σύνορα με τη Νότια Αφρική.Κατηγορείται η sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις: Εως 90 ευρώ μεγαλύτερη ανάλογα με τον μήνα αίτησης -Πόσα θα πάρουν όσοι βγαίνουν φέτος με 35 ως 40 έτη εργασίας στο Δημόσιο [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Εως 90 ευρώ μεγαλύτερη ανάλογα με τον μήνα αίτησης -Πόσα θα πάρουν όσοι βγαίνουν φέτος με 35 ως 40 έτη εργασίας στο Δημόσιο [πίνακες]
«FLAT HUNTERS»: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«FLAT HUNTERS»: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μιλάνο: «Ένιωσα αδιαθεσία» – Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ.
Μιλάνο: «Ένιωσα αδιαθεσία» – Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ.
Ναμίμπια: Δύο νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας της Rovos Rail κοντά στο Keetmanshoop
Ναμίμπια: Δύο νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας της Rovos Rail κοντά στο Keetmanshoop
Επανέρχονται οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης μετά τον εκτροχιασμό του Adamuz
Επανέρχονται οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης μετά τον εκτροχιασμό του Adamuz
Πέντε τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στην Ελβετία λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
Πέντε τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στην Ελβετία λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
Εκτροχιασμός τρένου στην Ελβετία - Πιθανοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία
Εκτροχιασμός τρένου στην Ελβετία - Πιθανοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Intel: ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΥΡΗΝΩΝ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ P/E-Core;
Intel: ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΥΡΗΝΩΝ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ P/E-Core;
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ
Άγιος Χριστόφορος Μαχαιρά Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Μνήμη, ευσέβεια, μύθος και ασβέστης…
Άγιος Χριστόφορος Μαχαιρά Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Μνήμη, ευσέβεια, μύθος και ασβέστης…
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή της Ορθοδοξίας (01.03.2026)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή της Ορθοδοξίας (01.03.2026)
Το OPEN ανεβάζει στροφές με την επικαιρότητα...
Το OPEN ανεβάζει στροφές με την επικαιρότητα...