Άνθρωποι παρακολουθούν τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τον εκτροχιασμό τρένου υψηλής ταχύτητας, σε ένα εστιατόριο στη Μαδρίτη της Ισπανίας, στις 19 Ιανουαρίου 2026. english.news.cnΤουλάχιστον 21 άνθρωποι επιβεβαιώθηκαν νεκροί και 25 άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από εκτροχιασμό και σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στην πόλη Κόρδοβα στη νότια Ισπανία την Κυριακή, σύμφωνα με τις sidirodromikanea
