2026-03-01 12:23:00
Φωτογραφία για Μιλάνο: «Ένιωσα αδιαθεσία» – Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ.
«Το όχημα είναι καινούργιο, ο οδηγός είναι πολύ έμπειρος και βρισκόταν στη βάρδια μόλις μία ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος, Τζουζέπε Σάλα, για τον θανατηφόρο εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνοthrylos24.grΕίναι πολύ πιθανόν ο οδηγός του μοιραίου τραμ στο Μιλάνο να αντιμετώπισε ξαφνικό πρόβλημα υγείας πριν από τον εκτροχιασμό του συρμού, αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο δήμαρχος Τζουζέπε Σάλα sidirodromikanea
