Η τεχνική βαψίματος κατά την οποία ακρυλικό χρώμα αναμειγνύεται με ...μαγειρική σόδα, δίνοντας σε γυάλινες επιφάνειες υφή κεραμικού.Τα αυθεντικά χειροποίητα κεραμικά βάζα αυτής της τεχνοτροπίας βαμμένα με την ανάμειξη χρώματος με κοκκώδη υλικά και ζωγραφισμένα κυρίως με σχέδια κυρίως λουλουδιών - φυτών, είναι ιδιαίτερα όμορφα αλλά και ακριβά και διατίθενται κυρίως σε πωλητήρια μουσείων φυσικής ιστορίας, γκαλερί, eshops με χειροποίητα αντικείμενα κλπ. Το βασικό που κάνει την όψη τους ξεχωριστή είναι η ανομοιόμορφη υφή της επιφάνειά τους και φυσικά το ζωγραφισμένο στο χέρι σχέδιο.Ένα παρεμφερές οπτικά αλλά και σε υφή αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί, σε ερασιτεχνικές κατασκευές, με την τεχνική ανάμειξης ακρυλικού ελαστικού χρώματος νερού ή και χρώματος κιμωλίας με μαγειρική σόδα, σε αναλογία περίπου 1,5 κουταλάκι του γλυκού σόδα για 1 πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης χρώμα. Όπως και σε όλες τις DIY - Κατασκευές που ...πειραματίζονται αναμειγνύοντας χρώματα με διάφορα υλικά την ακριβή αναλογία, που εξαρτάται από το είδος-ποιότητα του χρώματος που θα χρησιμοποιήσετε, θα την εντοπίσετε με μερικές ...δοκιμές.Χρησιμοποιείστε αρχικά το χρώμα, αφού το αναμείξετε πολύ καλά με την σόδα, σε ένα κοινό αντικείμενο πχ ένα γυάλινο ποτήρι. Βάψτε το με 3-4 χέρια χρώματος, αφήνοντας την κάθε στρώση να στεγνώνει εντελώς πριν περάσετε την επόμενη (ίσως χρειαστεί και παραπάνω από μία ώρα) και αν η όψη - υφή δεν σας ικανοποιεί αυξομειώστε λίγο την ποσότητα της σόδας.Για να δημιουργήσετε τα συγκεκριμένα βάζα θα χρειαστείτε απλά γυάλινα βάζα που θα βρείτε σε καταστήματα ειδών σπιτιού σε πολύ χαμηλές τιμές, λευκό ακρυλικό και όσο πιο ελαστικό χρώμα νερού ή χρώμα κιμωλίας και μαγειρική σόδα.Αφού αναμείξετε το χρώμα με την σόδα βάψτε το βάζο με όσα χέρια χρειάζεται ώστε το γυαλί να καλυφθεί πλήρως.Η κάθε στρώση χρώματος, όσο αυτό είναι υγρό, θα δημιουργεί ίσως πάνω στο γυαλί "φουσκάλες" και έντονες ανομοιομορφίες που όμως όταν το χρώμα στεγνώσει ελαχιστοποιούνται και απλά το βάζο αποκτά υφή και όψη κεραμικού αντί γυαλιού.Αφού στεγνώσει πλήρως το λευκό, αναμείξτε με σόδα μικρές ποσότητες χρώματος άλλων αποχρώσεων και σχεδιάστε - ζωγραφίστε πάνω στο βάζο απλά σχέδια λουλουδιών - φυτών.Τα παλ και τα ζωηρά ανοιχτά χρώματα, δίνουν αισθητικά το καλύτερο αποτέλεσμα, αν και βεβαίως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιες αποχρώσεις προτιμάτε ακόμη και για το βασικό χρώμα αν κάποιο άλλο σας αρέσει περισσότερο σε σχέση με το λευκό.Προαιρετικά μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής μπορείτε να περάσετε ένα διαφανές προστατευτικό βερνίκι. Πριν το βάψιμο με χρώμα το γυαλί μπορεί να περαστεί με ένα χέρι λευκό αστάρι γενικής χρήσης, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο αφού η μοναδική διαφορά είναι ότι χωρίς αυτό ίσως χρειαστεί ένα χέρι χρώματος περισσότερο ώστε το βάζο να αποκτήσει ομοιόμορφη όψη.Ασφαλώς με τον ίδιο τρόπο μπορεί να βαφτεί κάθε είδους γυάλινο αντικείμενο, ενώ για να αλλάξετε χρώμα - όψη σε κεραμικά βάζα ή αντικείμενα η σόδα μπορεί να αντικατασταθεί με ...μπέκιν πάουντερ και είναι ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος, εκτός των άλλων, και για να δώσετε το φυσικό χρώμα του πηλού σε κεραμικά βάζα-αντικείμενα που δεν σας αρέσουν τα σχέδια τους, χρησιμοποιώντας μπέκιν πάουντερ αναμεμειγμένο με ακρυλικό ή χρώμα κιμωλίας σε απόχρωση τερακότας.ΠΗΓΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:athomewithashley.comanthropologie.com