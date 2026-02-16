Όταν το χρώμα διαφοροποιεί το συνολικό ύφος και την ατμόσφαιρα του χώρου

Ένα σπίτι γεμάτο ...εκπλήξεις, που δεν εξαντλούνται στον αριστοτεχνικό τρόπο που στοιχεία σύγχρονης αισθητικής έχουν συνδυαστεί με πιο κλασικές λεπτομέρειες, έτσι που η διαμόρφωση σε όλα τα σημεία να είναι αρμονική με την αρχιτεκτονική του παλιού διαμερίσματος και τα πολύ όμορφα κλασικά στοιχεία της.



Το ζεστό κόκκινο στον χώρο του γραφείου, ακόμη και στο ταβάνι, το ζεστό καφέ στον χώρο εισόδου και χρωματικά έντονες λεπτομέρειες σε διακοσμητικά αντικείμενα δημιουργούν μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ενώ το σύνολο εξισορροπείται με το λευκό - μπεζ σε στοιχεία μεγάλου όγκου.

soulouposeto

