2026-01-19 16:38:19
Φωτογραφία για Μαρία Αντουανέττα..... ο Δήμος Ξηρομέρου ! «Αν δεν έχει ο λαός ψωμί, ας φάει παντεσπάνι»





Γράφει-Σχολιάζει-Σατιρίζει

ο ΘΩΜΑΣ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ



Διαβάζοντας τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν για το ετήσιο γλέντι του Δήμου Ξηρομέρου-κοπή πίττας το ονομάζουν επισήμως -όπου έρρεε άφθονο ουίσκι και ημίγυμνες χορεύτριες προσέφεραν  ''εξαίσιο'' θέαμα, στους  επίλεκτους παρευρισκόμενους, αυθόρμητα, μου ήλθε στη σκέψη η περίπτωση της Μαρίας Αντουανέττας και η περίφημη φράση :....

Διαβάστε Περισσότερα... Μαρία Αντουανέττα..... ο Δήμος Ξηρομέρου ! «Αν δεν έχει ο λαός ψωμί, ας φάει παντεσπάνι» - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βίντεο από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Ισπανία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βίντεο από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Ισπανία.
Τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Αθανασίου στον Καραϊσκάκη Ξηρομέρου (Δραγαμέστο)
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Αθανασίου στον Καραϊσκάκη Ξηρομέρου (Δραγαμέστο)
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Σάββα ''Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας- Πρακτικά 2ου Ιστορικού Συνεδρίου Χρυσοβίτσας 6 κ 7/8/25''. την Δευτέρα 19/1/26
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Σάββα ''Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας- Πρακτικά 2ου Ιστορικού Συνεδρίου Χρυσοβίτσας 6 κ 7/8/25''. την Δευτέρα 19/1/26
Από ποια κόμματα κόβει ψήφους η Μαρία Καρυστιανού
Από ποια κόμματα κόβει ψήφους η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Αναστασοπούλου: «Χθες, στις 18:30 ήταν το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα»
Μαρία Αναστασοπούλου: «Χθες, στις 18:30 ήταν το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα πιο συχνά λάθη στην διαμόρφωση μικρών σαλονιών
Τα πιο συχνά λάθη στην διαμόρφωση μικρών σαλονιών
ΕΟΦ: Αλλαγή σύριγγας μέτρησης για το Keppra 150ml-Τί πρέπει να προσέξουν ασθενείς και φροντιστές!
ΕΟΦ: Αλλαγή σύριγγας μέτρησης για το Keppra 150ml-Τί πρέπει να προσέξουν ασθενείς και φροντιστές!
Δημήτρης Μηλιόγλου: Άγριο το
Δημήτρης Μηλιόγλου: Άγριο το "κόψιμο" της Τσολάκη - τα κανάλια δεν έχουν υπομονή...
Ζήνα Κουτσελίνη για ΑΝΤ1: Ότι κάτι επειδή πήγε καλά το καλοκαίρι, θα πάει και το χειμώνα
Ζήνα Κουτσελίνη για ΑΝΤ1: Ότι κάτι επειδή πήγε καλά το καλοκαίρι, θα πάει και το χειμώνα
Νέο δελτίο τιμών: Συγκριτικοί πίνακες (αλφαβητικά και ποσοστιαία μεταβολή)
Νέο δελτίο τιμών: Συγκριτικοί πίνακες (αλφαβητικά και ποσοστιαία μεταβολή)