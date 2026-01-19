





Γράφει-Σχολιάζει-Σατιρίζει

ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ







Διαβάζοντας τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν για το ετήσιο γλέντι του Δήμου Ξηρομέρου-κοπή πίττας το ονομάζουν επισήμως -όπου έρρεε άφθονο ουίσκι και ημίγυμνες χορεύτριες προσέφεραν ''εξαίσιο'' θέαμα, στους επίλεκτους παρευρισκόμενους, αυθόρμητα, μου ήλθε στη σκέψη η περίπτωση της Μαρίας Αντουανέττας και η περίφημη φράση :....

ximeronews

