2026-01-19 16:38:19
Γράφει-Σχολιάζει-Σατιρίζει
ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
Διαβάζοντας τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν για το ετήσιο γλέντι του Δήμου Ξηρομέρου-κοπή πίττας το ονομάζουν επισήμως -όπου έρρεε άφθονο ουίσκι και ημίγυμνες χορεύτριες προσέφεραν ''εξαίσιο'' θέαμα, στους επίλεκτους παρευρισκόμενους, αυθόρμητα, μου ήλθε στη σκέψη η περίπτωση της Μαρίας Αντουανέττας και η περίφημη φράση :....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
