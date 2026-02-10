2026-02-10 14:00:47
Φωτογραφία για Βιολέτα. Άρωμα και χρώμα ανοιξιάτικο

Α πό τα πιο αρωματικά ανοιξιάτικα λουλούδια και ελαφρά ξεχασμένη στις μέρες μας, σε σχέση με άλλα καλλωπιστικά, ενώ παλαιότερα η Βιολέτα δεν έλειπε από κανέναν κήπο και το άρωμά της ήταν ταυτισμένο με τον ερχομό της άνοιξης αλλά και το Πάσχα.



Γενικά Χαρακτηριστικά

Ετήσιο καλλωπιστικό αλλά αν αφήσετε τους σπόρους στο τέλος του χειμώνα να πέσουν στο χώμα, είναι πολύ πιθανό την επόμενη άνοιξη να φυτρώσει ξανά. Σε περιοχές με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να βλαστήσει για περισσότερες από μία χρονιές.

Το ύψος της δεν ξεπερνά τα 30–50cm και το γκριζοπράσινο φύλλωμά της είναι εξίσου όμορφο με τα μονά ή διπλά λουλούδια της. Τα χρώματα κυμαίνονται από λευκό έως ροζ, μωβ, κίτρινο και κόκκινο.

Πολύ εντυπωσιακή όψη έχουν παρτέρια και γλάστρες με ποικιλίες διαφορετικών αποχρώσεων, ενώ είναι κατάλληλη και για κομμένα λουλούδια σε βάζα.

Φροντίδα

Χώμα



Χρησιμοποιήστε εμπλουτισμένο φυτόχωμα εξωτερικού χώρου με καλή αποστράγγιση.

Θέση

Φυτεύεται σε σημεία με άπλετο φως, όμως το καλοκαίρι καλό είναι να προστατεύεται από τον έντονο μεσημεριανό ήλιο.

Πότισμα

Χρειάζεται αρκετό νερό, ειδικά σε γλάστρα. Τις ζεστές περιόδους ποτίζεται συχνά, ενώ στο έδαφος μόλις στεγνώσει το χώμα.



Κλάδεμα

Δεν απαιτείται κλάδεμα, μόνο τακτικό κόψιμο των μαραμένων λουλουδιών.

Λίπανση

Μία λίπανση στην αρχή της άνοιξης και μία στις αρχές του καλοκαιριού ενισχύει σημαντικά την ανθοφορία.

Ανθοφορία – Πολλαπλασιασμός

Ανθίζει από τα μέσα της άνοιξης έως τα μέσα του φθινοπώρου. Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με σπόρους που συλλέγονται στο τέλος της ανθοφορίας.

Από τις αρχές της άνοιξης σχεδόν σε όλα τα φυτώρια θα βρείτε έτοιμα φυτά Βιολέτας αλλά και σπόρους. 







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

pinterest.soulouposeto.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Παράκαμψη Βοσπόρου: Η τετραμερής στη Σόφια για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα -Η συγκυρία που ευνοεί την Ελλάδα
Παράκαμψη Βοσπόρου: Η τετραμερής στη Σόφια για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα -Η συγκυρία που ευνοεί την Ελλάδα
Μετρό: Ολοκληρώνεται η σήραγγα Κατεχάκη – «Ευαγγελισμός» – Αντίστροφη μέτρηση για την «αποκάλυψη» του μετροπόντικα
Μετρό: Ολοκληρώνεται η σήραγγα Κατεχάκη – «Ευαγγελισμός» – Αντίστροφη μέτρηση για την «αποκάλυψη» του μετροπόντικα
Με άρωμα απο Μεσολόγγι -Aιτωλοακαρνανια -Ελλάδα η κοπή πίτα της ΠΑΝΣΥ ,και πολλές τιμητικές βραβεύσεις (φωτο-βιντεο)
Δημιουργείστε εντυπωσιακά βάζα με ακρυλικό χρώμα και μαγειρική σόδα
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΥΦΑΔΙΚΑ ΤΩΝ 80'S ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ STRANGER THINGS
Το χρώμα της Pantone για το 2026
Ξάνθη: Στιγμές στην κάμαρα του Μάνου… Ένα άρωμα αρχοντικής ζωής -Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
«FLAT HUNTERS»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Διαβάστε τα πάντα για το νέο project
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή – Δυναμική παρουσία «Live News» και «Οικογενειακών Ιστοριών»
Prime Time Ζώνη: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Ισχυρό «Να Μ’ Αγαπάς» και «MasterChef 10»
Συμβολική συγκέντρωση στη Δράμα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Γωνιακός καναπές: Πότε είναι λύση και πότε πρόβλημα
