Φωτογραφία για Ισπανία: Οι ερευνητές του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ανακάλυψαν φθορά στην ένωση μεταξύ των τμημάτων της ράγας.
Ο πρόεδρος της σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe αποκλείει το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους στον εκτροχιασμό του τρένουΣυνεργεία έκτακτης ανάγκης και μέλη της Ισπανικής Πολιτοφυλακής εργάζονται τη Δευτέρα στο σημείο του θανατηφόρου εκτροχιασμού δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Adamuz, στην Κόρδοβα της Ισπανίας. (Susana Vera/Reuters)cbc.caΟι ειδικοί που ερευνούν την αιτία του εκτροχιασμού ενός sidirodromikanea
