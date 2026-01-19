2026-01-19 21:39:53

« Η εταιρία Interstar έχει μια ενεργή σύμβαση για την φύλαξη των υποδομών και του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ που κέρδισε μετά από διεθνή διαγωνισμό, την οποία εκτελεί κανονικά.liberal.gr Το τι θα γίνει στην δίκη σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο» απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωσταντίνος sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ