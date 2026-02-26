2026-02-26 22:04:13

Για το περιστατικό με τα κομμένα καλώδια στο σιδηρόδρομο στο Πλατύ Ημαθίας, τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Κυρανάκης σχολίασε πως με τη πράξη αυτή κάποιοι ήθελαν «Νέα Τέμπη».real.gr Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρει: «Πολύ βαρύ αυτό που συνέβη γιατί δύο μέρες πριν την επέτειο, μία ομάδα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ