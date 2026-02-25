2026-02-25 07:35:15
Φωτογραφία για Κυρανάκης: Την Τετάρτη βγαίνει στον αέρα το railway.gov.gr – Αλλάζουμε την κουλτούρα στον ΟΣΕ
Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένωνΟ αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στο Action24 την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένων.newsbeast.grΗ πλατφόρμα, όπως
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μου είπαν: Είσαι Τυφλός, Δεν Μπορείς να Σπουδάσεις Φυσική
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μου είπαν: Είσαι Τυφλός, Δεν Μπορείς να Σπουδάσεις Φυσική
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ “ΑΘΑΝΑΣΙΑ” ΣΤΑ social media ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Meta
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ “ΑΘΑΝΑΣΙΑ” ΣΤΑ social media ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Meta
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Υπέροχα πλάσματα»: Ναυάγησε η επιστροφή στον Alpha, αναζητείται νέα τηλεοπτική στέγη
«Υπέροχα πλάσματα»: Ναυάγησε η επιστροφή στον Alpha, αναζητείται νέα τηλεοπτική στέγη
Ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο!
Ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο!
Νέες προσλήψεις στον ΟΣΕ: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφορά.
Νέες προσλήψεις στον ΟΣΕ: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφορά.
Webinar Π.Φ.Σ. - ΙΔΕΕΑΦ
Webinar Π.Φ.Σ. - ΙΔΕΕΑΦ "Διάθεση ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων" - Τετάρτη 25/02 στις 16:00
Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο βλέπει τους επιβάτες στις θέσεις τους για σχεδόν 7 ημέρες
Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο βλέπει τους επιβάτες στις θέσεις τους για σχεδόν 7 ημέρες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη – Δίκη για τα βίντεο: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή
Τέμπη – Δίκη για τα βίντεο: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή
«Κάμπινγκ»: Οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA
«Κάμπινγκ»: Οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA
Τα 10 κορυφαία χαρακτηριστικά των ιαπωνικών τρένων που εκπλήσσουν τους ξένους .
Τα 10 κορυφαία χαρακτηριστικά των ιαπωνικών τρένων που εκπλήσσουν τους ξένους .
Hellenic Train: Κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο το Σάββατο λόγω απεργίας
Hellenic Train: Κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο το Σάββατο λόγω απεργίας
Γιώργος Λιάγκας: Αιχμές για το «Σαββατοκύριακο Παρέα» με φόντο τον Μπραντ Πιτ και το βίντεο του Πρωινού
Γιώργος Λιάγκας: Αιχμές για το «Σαββατοκύριακο Παρέα» με φόντο τον Μπραντ Πιτ και το βίντεο του Πρωινού