Κορυφαίοι αθλητές του άλματος επί κοντώ της Ινδίας αναγκάστηκαν να κατέβουν από ένα τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Panvel επειδή κουβαλούσαν τα κοντάρια τους, αναγκάστηκαν να περιμένουν πάνω από τέσσερις ώρες και τους επιβλήθηκε πρόστιμο.firstpost.comΕν μέσω επικρίσεων για την κακή διοργάνωση του Indian Open από την Ένωση Μπάντμιντον της Ινδίας, όπου οι αγώνες διακόπηκαν λόγω ρίψεων περιστεριών sidirodromikanea
