Απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης ήταν το Live News, που εκτοξεύτηκε στο 21,8% και άφησε τους πάντες σε απόσταση ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας πως η ενημέρωση δεν έχει αντίπαλο όταν «γράφει».

Στη δεύτερη γραμμή μάχης, το The Chase κατέγραψε 14,8%, κρατώντας γερά τη θέση του, με το Deal να ακολουθεί ασφυκτικά στο 14,6% και τις Οικογενειακές Ιστορίες να παραμένουν ανταγωνιστικές με 14,0%. Λίγο πιο πίσω, αλλά σταθερός, ο Τροχός της Τύχης σημείωσε 13,8%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αντοχή.

Στη μεσαία ζώνη, το Στούντιο 4 κινήθηκε στο 7,6%, ενώ το Cash or Trash ακολούθησε με 7,2%. Το Rouk Zouk περιορίστηκε στο 6,6%, χωρίς να μπορέσει να ξεχωρίσει, με το Διαχωρίζω τη Θέση μου στο 6,3% να παραμένει χαμηλά.

Πιο πίσω, η εικόνα γίνεται προβληματική. Η Βουλευτίνα στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 5,4%, οι Καθαρές Κουβέντες έμειναν στο 5,1%, το 5×5 Celebrity στο 4,1%, ενώ το «Το ’χουμε!» βυθίστηκε στο 2,6%, ολοκληρώνοντας μια ζώνη όπου οι αποστάσεις ήταν ξεκάθαρες και η κορυφή… απλησίαστη.



Πηγή: tvnea.com
