2026-03-08 15:14:48
Φωτογραφία για Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό τρένο με 200 επιβάτες - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Ένα ρωσικό drone χτύπησε ένα επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας στις 8 Μαρτίου, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης Suspilne, επικαλούμενο το γραφείο του περιφερειακού εισαγγελέα.kyivindependent.comΕκείνη την ώρα, το τρένο είχε 200 επιβάτες.Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί εκείνη την ώρα και οι επιβάτες ανακατευθύνθηκαν στους τελικούς σταθμούς τους. Η εταιρεία sidirodromikanea
