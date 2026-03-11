2026-03-11 21:32:09
Σε πάγωμα εργασιών έχει οδηγήσει η σύγκρουση ανάμεσα στον Δήμο Ασπροπύργου, το υπουργείο Υποδομών και τον ΟΣΕΤο τρένο της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης κινδυνεύει να χάσει ο Προαστιακός της Δυτικής Αττικής, καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στον Δήμο Ασπροπύργου, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) έχει οδηγήσει σε πάγωμα εργασιών και σε κλίμα sidirodromikanea
