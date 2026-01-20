2026-01-20 09:32:45
Φωτογραφία για Αύριο η κοινή εκδήλωση των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης
Η μεγάλη στιγμή έφτασε για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, θα συμμετάσχουν στην κοινή εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Για πρώτη φορά, τα δύο ιστορικά σωματεία της πόλης —το σωματείο «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» και ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονίας–Θράκης— ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια sidirodromikanea
