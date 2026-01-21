2026-01-21 09:47:52
Φωτογραφία για Παραδοσιακό και ανακαινισμένο κτίσμα του 1780 στην Σύρο
Χτισμένη το 1780 και πλήρως ανακαινισμένη το 2017, η βίλα Γαία βρίσκεται στο χωριό Άνω Μάννα, περίπου 5 χλμ. από την Ερμούπολη της Σύρου και λειτουργεί ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

To κτίσμα διατηρεί όλα τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά ενώ οι βελτιώσεις - προσθήκες ακολουθούν το αρχικό ύφος. Η εσωτερική διαμόρφωση, με στοιχεία τόσο ρουστίκ όσο και ελαφρά πιο σύγχρονης αισθητικής, όπως και η λιτή διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, εναρμονίζονται πλήρως με την γενική ατμόσφαιρα του παλιού σπιτιού δημιουργώντας ένα απόλυτα ήρεμο και φυσικό σύνολο. 

___________________________

(*) Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) που συμπεριλαμβάνονται στις στήλες "HOTELS TOURS" και "HOME TOURS" του site μας δεν αποτελούν διαφημιστική καταχώρηση. Επιλέγονται για το ενδιαφέρον που κατά την άποψή μας παρουσιάζουν ως χώροι λόγω ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών-διακοσμητικών τους χαρακτηριστικών και το SoulouposeTo δεν έχει κανενός είδους οικονομική ή άλλου είδους εμπορική συναλλαγή - σχέση με τους ιδιοκτήτες τους.  

villagaiasyros.gr
