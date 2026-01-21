2026-01-21 08:50:25
Μετά την είσοδο της Ναυτεμπορικής TV και του Extra Pronews στον τηλεοπτικό χάρτη μέσα στη φετινή σεζόν, ακόμη ένα νέο κανάλι έκανε την εμφάνισή του στον αέρα. Ο λόγος για το Βεργίνα 1, την αθηναϊκή «έκδοση» του Βεργίνα TV Θεσσαλονίκης, που ενισχύει περαιτέρω το πεδίο της ενημέρωσης στην ελεύθερη τηλεόραση.

Το Βεργίνα 1 πήρε τη θέση του παιδικού καναλιού Smile στην πλατφόρμα της Digea και ήδη εκπέμπει κανονικά το πρόγραμμά του. Στην παρούσα φάση, το περιεχόμενό του επικεντρώνεται κυρίως σε ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, καθώς και ζώνες τηλεμάρκετινγκ, με έμφαση στην πολιτική και την επικαιρότητα.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη διεύρυνση της παρουσίας του Βεργίνα TV και στην Αθήνα, επιχειρώντας να αποκτήσει πανελλαδικό αποτύπωμα, σε μια περίοδο όπου η τηλεοπτική αγορά δείχνει έντονη κινητικότητα και αυξημένο ενδιαφέρον για ενημερωτικά σχήματα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν το πρόγραμμα του Βεργίνα 1 θα εμπλουτιστεί περαιτέρω και με νέες παραγωγές.



Πηγή: tvnea.com
