2026-01-21 08:19:59
Φωτογραφία για Hellenic Train: Λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα - Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω sidirodromikanea
Συντάξεις: Η δικαίωση για τα αναδρομικά - Τι θα πληρωθεί το 2026 [πίνακες και παραδείγματα με ποσά]
Συντάξεις: Η δικαίωση για τα αναδρομικά - Τι θα πληρωθεί το 2026 [πίνακες και παραδείγματα με ποσά]
Σιδηρόδρομος: Ο κρίσιμος παράγοντας για να κερδηθεί το στοίχημα της επόμενης μέρας - Πότε έρχονται τα νέα τρένα
Σιδηρόδρομος: Ο κρίσιμος παράγοντας για να κερδηθεί το στοίχημα της επόμενης μέρας - Πότε έρχονται τα νέα τρένα
