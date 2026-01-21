2026-01-21 08:30:28
Φωτογραφία για Σιδηρόδρομος: Ο κρίσιμος παράγοντας για να κερδηθεί το στοίχημα της επόμενης μέρας - Πότε έρχονται τα νέα τρένα
Η συζήτηση για το μέλλον στις ελληνικές ράγες φαίνεται να επιστρέφει σταθερά στη συντήρηση της υποδομήςΣτο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στον ΟΣΕ και στην ανάταξη της υποδομής μεταφέρεται πλέον το βάρος των εξελίξεων, από τις οποίες θα εξαρτηθεί αν ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα περάσει σε τροχιά ουσιαστικού εκσυγχρονισμού επιτυγχάνοντας να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του επιβατικού sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας
Στον αέρα και το Βεργίνα 1: Νέος ενημερωτικός σταθμός στην Digea
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στον αέρα και το Βεργίνα 1: Νέος ενημερωτικός σταθμός στην Digea
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
K. Kυρανάκης : Έρχονται νέα τρένα στην Ελλάδα – Ψηφίστηκε μία πολύ σημαντική σύμβαση στη Βουλή
K. Kυρανάκης : Έρχονται νέα τρένα στην Ελλάδα – Ψηφίστηκε μία πολύ σημαντική σύμβαση στη Βουλή
Πότε ξεκινούν δοκιμές τα
Πότε ξεκινούν δοκιμές τα "ελληνικά" ηλεκτρικά τρένα.
Πώς μπορεί να επιτευχθεί το δύσκολο στοίχημα για το Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες από τον Σεπτέμβριο.
Πώς μπορεί να επιτευχθεί το δύσκολο στοίχημα για το Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες από τον Σεπτέμβριο.
Ενεργοποιήθηκε ο διαγωνισμός για τον τεχνικό σύμβουλο - Τα 62 εκατ. ευρώ και το στοίχημα του «επιτηρούμενου» ΟΣΕ
Ενεργοποιήθηκε ο διαγωνισμός για τον τεχνικό σύμβουλο - Τα 62 εκατ. ευρώ και το στοίχημα του «επιτηρούμενου» ΟΣΕ
Τα ελληνικά τρένα επιτέλους «ξυπνούν»
Τα ελληνικά τρένα επιτέλους «ξυπνούν»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Η δικαίωση για τα αναδρομικά - Τι θα πληρωθεί το 2026 [πίνακες και παραδείγματα με ποσά]
Συντάξεις: Η δικαίωση για τα αναδρομικά - Τι θα πληρωθεί το 2026 [πίνακες και παραδείγματα με ποσά]
ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΛΟΓΩ ΓΕΩΜΑΝΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΛΟΓΩ ΓΕΩΜΑΝΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
Νέα τραγωδία στην Ισπανία με δύο εκτροχιασμούς τρένων μέσα σε λίγες ώρες
Νέα τραγωδία στην Ισπανία με δύο εκτροχιασμούς τρένων μέσα σε λίγες ώρες
Τραπέζια για μικρές κουζίνες: Λειτουργικές λύσεις και πρακτικές επιλογές
Τραπέζια για μικρές κουζίνες: Λειτουργικές λύσεις και πρακτικές επιλογές
«Ανατροπές στο “Καλημέρα Ελλάδα” – Τέλος το δίδυμο στην πρωινή ζώνη»
«Ανατροπές στο “Καλημέρα Ελλάδα” – Τέλος το δίδυμο στην πρωινή ζώνη»