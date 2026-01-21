2026-01-21 09:53:29
 Απόλυτος κυρίαρχος της prime time ζώνης ήταν το UEFA Champions League: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, που διέλυσε τον ανταγωνισμό και κατέκτησε την κορυφή με 25,8%, αφήνοντας πίσω του κάθε άλλη επιλογή και επιβεβαιώνοντας πως το μεγάλο ποδόσφαιρο δεν έχει αντίπαλο.

Πίσω από την ποδοσφαιρική υπεροχή, «Ράδιο Αρβύλα» και «Να μ’ αγαπάς» βρέθηκαν σε απόλυτη ισορροπία, καταγράφοντας αμφότερα 15,9% και μοιράζοντας τη δεύτερη θέση, δείχνοντας ότι το κοινό παραμένει πιστό τόσο στη σάτιρα όσο και στη μυθοπλασία.

Το MasterChef 10 ακολούθησε με 14,3%, διατηρώντας αξιοπρεπή παρουσία, ενώ ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» σημείωσε 13,0%, παραμένοντας σε ανταγωνιστική τροχιά χωρίς όμως να πλησιάσει την κορυφή. Η «Θεία από το Σικάγο» κινήθηκε στο 10,7%, επιβεβαιώνοντας σταθερό κοινό.

Πιο χαμηλά, το Survivor περιορίστηκε στο 9,5%, δείχνοντας ξεκάθαρα τις δυσκολίες του απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό της βραδιάς, ενώ το Grand Hotel έμεινε στο 8,9%, χωρίς να ξεχωρίσει.

Στο κάτω μέρος της κατάταξης, το «Γιατί ρε πατέρα» (E) κατέγραψε 4,8%, το Prime Time του ΣΚΑΪ 6,0%, ενώ οι πιο αδύναμες επιδόσεις ήρθαν από το Real View (2,7%), το Status Quo (2,7%), το «Το Παιδί» (2,0%) και το «Καλά θα πάει κι αυτό» (1,6%).

Η εικόνα της βραδιάς ήταν ξεκάθαρη: όταν μπαίνει Champions League στο παιχνίδι, το prime time παίζεται για τη… δεύτερη θέση.



Πηγή: tvnea.com
