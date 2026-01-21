Εντυπωσιακές εικόνες από Βόρειο Σέλας κατακλύζουν τις τελευταίες ώρες τα social media, καθώς η ισχυρότατη γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G4, η πιο δυνατή των τελευταίων 20 ετών, συνεχίζει να επηρεάζει τη Γη.

freegr

Η ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που άρχισε χθες, Δευτέρα, να επηρεάζει τη Γη και ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες δορυφόρων, συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά φαινόμενα βόρειου σέλαος σε περιοχές όπου η εμφάνισή του θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.Το φαινόμενο, που συνήθως παρατηρείται μόνο σε ακραία βόρεια γεωγραφικά πλάτη, έγινε ορατό ακόμη και στην Ελλάδα.Το Βόρειο Σέλας σε Χορτιάτη και ΚέρκυραΕιδικότερα, στην Ελλάδα, το Βόρειο Σέλας καταγράφηκε σε σπάνια γεωγραφικά πλάτη, όπως στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ο ουρανός φωτίστηκε από αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ, ενώ και στην Κέρκυρα λίγο μετά τις 00:30, το σέλας έγινε ορατό πάνω από το νησί, με τη φωτογραφία του Βασίλη Διονυσόπουλου να καταγράφει ένα φαινόμενο που ελάχιστοι έχουν δει ποτέ από ελληνικό έδαφος.ΚέρκυραΧορτιάτηςΗ πιο ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα από το 2003Η γεωμαγνητική καταιγίδα αυτή τοποθετείται στο επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, εξήγησε με βίντεο που δημοσιοποίησε ο ειδικός Σον Ντολ του αμερικανικού κέντρου προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC).Αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, πάντως με μικρότερη ένταση, σύμφωνα με το κέντρο.Αν και ο πλανήτης έζησε το 2024 γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5, του μέγιστου στην κλίμακα, για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η τρέχουσα ηλιακή καταιγίδα είναι η πιο ισχυρή που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», εξήγησε ο κ. Ντολ.Τον Οκτώβριο του 2023, η λεγόμενη ηλιακή καταιγίδα «του Χάλογουιν» είχε βυθίσει τομείς της Σουηδίας στο σκοτάδι κι είχε προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.Τα φαινόμενα αυτής της έντασης είναι σπάνια και συνδέονται με την ηλιακή δραστηριότητα.Η ηλιακή καταιγίδα σε εξέλιξη προκλήθηκε από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες», σύμφωνα με τον κ. Ντολ.Freegr network blog- News about pc, technology.