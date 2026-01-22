2026-01-22 14:22:22
Φωτογραφία για Μετρό Θεσσαλονίκης: Σχέδιο για περιβαλλοντικό τέλος στην έκδοση εισιτηρίων και επιβράβευση για την επαναφόρτισή τους
Η εικόνα των διάσπαρτα πεταμένων εισιτηρίων, γύρω από τους σταθμούς του Μετρό της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι θα έχει… μετρημένες μέρες. Κι αυτό καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες των Μακεδονικών Νέων, υπάρχουν σκέψεις για την εφαρμογή μικρής αύξησης στην τιμή έκδοσης εισιτηρίου, η οποία όμως θα παραμείνει αμετάβλητη για όποιον προχωρά σε επαναφόρτιση.Ντόνια Κανιτσάκη.makedonikanea.grΤο ενδεχόμενο αυτό
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κυρανάκης: Συνεχίζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυρανάκης: Συνεχίζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης
«Restart στο “Καλημέρα Ελλάδα” – Πρωταγωνιστής ο Στάθης, όχι νέος διάδοχος Λιβαθυνού»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Restart στο “Καλημέρα Ελλάδα” – Πρωταγωνιστής ο Στάθης, όχι νέος διάδοχος Λιβαθυνού»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης: Συνεχίζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Κυρανάκης: Συνεχίζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Έκθεση έργων ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Έκθεση έργων ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Χαιρετισμός του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη στην εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών.
Χαιρετισμός του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη στην εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών.
Αποφασισμένοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους εμφανίζονται οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης. Βίντεο.
Αποφασισμένοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους εμφανίζονται οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης. Βίντεο.
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Εικόνες και βίντεο
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Εικόνες και βίντεο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ινδία: Ναό μέσα σε τουριστικό τρένο
Ινδία: Ναό μέσα σε τουριστικό τρένο
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/1/2026)
«Οι Αθώοι»: Γνωρίστε τους τρεις βασικούς ήρωες της μεγάλης παραγωγής του MEGA
«Οι Αθώοι»: Γνωρίστε τους τρεις βασικούς ήρωες της μεγάλης παραγωγής του MEGA
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συνήθως γίνονται άλλες δομικές αλλαγές...Χρεώνουν στη συμπαρουσιάστρια την κακή πορεία της εκπομπής
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συνήθως γίνονται άλλες δομικές αλλαγές...Χρεώνουν στη συμπαρουσιάστρια την κακή πορεία της εκπομπής