Φωτογραφία για Ινδία: Ναό μέσα σε τουριστικό τρένο
Ένα τουριστικό τρένο από το Μπιχάρ μετέτρεψε μια άνω κουκέτα σε ναό του Γκανές. Σε αυτό το 15ήμερο προσκύνημα στο Τιρουπάτι και το Ραμεσβάραμ, οι πιστοί ταξιδεύουν με «μπατζάν» και «άαρτι».Έχετε δει ποτέ έναν κινούμενο ναό μέσα σε ένα τρένο; Σε αυτό το εξαιρετικό ταξίδι, οι επιβάτες ταξιδεύουν με τον ίδιο τον Λόρδο Ganesh. news18.comΈνα τουριστικό τρένο, που κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς sidirodromikanea
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/1/2026)
Κυρανάκης: Συνεχίζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Κυρανάκης: Συνεχίζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης
