Την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» σχολίασαν σήμερα η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον αέρα του «Buongiorno». Οι παρουσιαστές αναφέρθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις, εστιάζοντας τόσο στο ξαφνικό της απόφασης όσο και στο έντονο παρασκήνιο που φέρεται να προηγήθηκε.



«Το περιμέναμε λίγο πιο μετά, αλλά έγινε απότομα. Το μεσοβδόμαδα, κάτι δείχνει», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά πρόσθεσε στη συνέχεια: «Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη, που είναι ένα κορίτσι που δεν είναι πολύ γνωστό. Τουλάχιστον, αυτή την πληροφορία έχω. Δεν έχει να κάνει με τον Παναγιώτη Στάθη, δηλαδή μην τον “βρωμίσουμε” τον Παναγιώτη Στάθη.

Επικοινωνιακά, υπάρχει τρόπος για μία λήξη συνεργασίας, να το ανακοινώσεις. Το δεν χαιρετάω το κοινό είναι σαν να μην σε υπολόγιζε, να μην συνδέθηκες ποτέ με το κοινό, άρα δεν θέλω να το αποχαιρετήσεις κιόλας ή ότι έκανες κάτι πάρα πολύ κακό».


Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε από την πλευρά του: «Δηλαδή, τώρα περιμένουμε να ανέβουν τα νούμερα του Καλημέρα Ελλάδα, ε; Που έφυγε η Άννα… Οι σπασμωδικές κινήσεις του καναλιού τις βλέπει ο κόσμος, αυτό που συνέβη μέσα στην εβδομάδα είναι απίστευτο. Αυτά που λες, Φαίη, τα λέγαμε και για την Τσολάκη.

Δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΑΝΤ1 στοχοποιεί ανθρώπους. Είναι η δεύτερη περίπτωση που μία γυναίκα απομακρύνεται από το πόστο της. Φαίνεται ότι η ευθύνη είναι εκείνης, πέφτει η ευθύνη των χαμηλών ποσοστών του Καλημέρα Ελλάδα στην Άννα Λιβαθυνού. Έτσι φαίνεται!».

ΣΧΟΛΙΟ: Τι να δείχνει βρε παιδιά; Βγήκε η πληροφορία νωρίτερα απ' οτι περίμεναν, λογικό δεν είναι και η ίδια να μην θέλει να εμφανιστεί;  Τώρα τι εννοεί το Buongiorno για την επόμενη , μάλλον μόνο αυτοί το ξέρουν Πηγή: tvnea.com
