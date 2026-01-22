Με σημαντικές αλλαγές επιστρέφει από τη Δευτέρα το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Στο τιμόνι της εκπομπής παραμένει ο Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος θα έχει πλέον αποκλειστικά τον κεντρικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα δομή του ενημερωτικού μαγκαζίνο.

Δίπλα του θα δημιουργηθεί ενισχυμένο δημοσιογραφικό πάνελ, με την προσθήκη νέων προσώπων. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM, ο Στέφανος Σίσκος, ο οποίος αποχαιρέτησε πρόσφατα το Open και τους συναδέλφους του, οδεύει προς το «Καλημέρα Ελλάδα» και αναμένεται να ενταχθεί στο νέο σχήμα.

Παράλληλα, ακούγεται έντονα ότι στο ίδιο πάνελ θα προστεθεί και γυναικεία παρουσία, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμη το πρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα που θα προστεθούν δεν θα έχουν τον ρόλο ή τη θέση που κατείχε η Άννα Λιβαθυνού, καθώς η νέα φιλοσοφία της εκπομπής προβλέπει ότι το βάρος και η παρουσίαση θα στηρίζονται αποκλειστικά στον Παναγιώτη Στάθη, με το πάνελ να λειτουργεί υποστηρικτικά.

Πηγή: tvnea.com