2026-01-22 13:49:30
Φωτογραφία για «Restart στο “Καλημέρα Ελλάδα” – Πρωταγωνιστής ο Στάθης, όχι νέος διάδοχος Λιβαθυνού»



 

Με σημαντικές αλλαγές επιστρέφει από τη Δευτέρα το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Στο τιμόνι της εκπομπής παραμένει ο Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος θα έχει πλέον αποκλειστικά τον κεντρικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα δομή του ενημερωτικού μαγκαζίνο.

Δίπλα του θα δημιουργηθεί ενισχυμένο δημοσιογραφικό πάνελ, με την προσθήκη νέων προσώπων. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM, ο Στέφανος Σίσκος, ο οποίος αποχαιρέτησε πρόσφατα το Open και τους συναδέλφους του, οδεύει προς το «Καλημέρα Ελλάδα» και αναμένεται να ενταχθεί στο νέο σχήμα.

Παράλληλα, ακούγεται έντονα ότι στο ίδιο πάνελ θα προστεθεί και γυναικεία παρουσία, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμη το πρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα που θα προστεθούν δεν θα έχουν τον ρόλο ή τη θέση που κατείχε η Άννα Λιβαθυνού, καθώς η νέα φιλοσοφία της εκπομπής προβλέπει ότι το βάρος και η παρουσίαση θα στηρίζονται αποκλειστικά στον Παναγιώτη Στάθη, με το πάνελ να λειτουργεί υποστηρικτικά.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κυρανάκης: Συνεχίζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυρανάκης: Συνεχίζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Μετρό Θεσσαλονίκης: Σχέδιο για περιβαλλοντικό τέλος στην έκδοση εισιτηρίων και επιβράβευση για την επαναφόρτισή τους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Σχέδιο για περιβαλλοντικό τέλος στην έκδοση εισιτηρίων και επιβράβευση για την επαναφόρτισή τους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Από σήμερα εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Λιβαθυνού - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης;
Από σήμερα εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Λιβαθυνού - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης;
Κατερίνα Καινούργιου για Καλημέρα Ελλάδα και Άννα Λιβαθυνού: γινόντουσαν κρυφά δοκιμαστικά...
Κατερίνα Καινούργιου για Καλημέρα Ελλάδα και Άννα Λιβαθυνού: γινόντουσαν κρυφά δοκιμαστικά...
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Η Λιβαθυνού απομακρύνεται– τι δεν πήγε καλά;
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Η Λιβαθυνού απομακρύνεται– τι δεν πήγε καλά;
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» ξεφεύγει, το «Καλημέρα Ελλάδα» βυθίζεται
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» ξεφεύγει, το «Καλημέρα Ελλάδα» βυθίζεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ινδία: Ναό μέσα σε τουριστικό τρένο
Ινδία: Ναό μέσα σε τουριστικό τρένο
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/1/2026)
«Οι Αθώοι»: Γνωρίστε τους τρεις βασικούς ήρωες της μεγάλης παραγωγής του MEGA
«Οι Αθώοι»: Γνωρίστε τους τρεις βασικούς ήρωες της μεγάλης παραγωγής του MEGA
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συνήθως γίνονται άλλες δομικές αλλαγές...Χρεώνουν στη συμπαρουσιάστρια την κακή πορεία της εκπομπής
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συνήθως γίνονται άλλες δομικές αλλαγές...Χρεώνουν στη συμπαρουσιάστρια την κακή πορεία της εκπομπής