2026-01-23 21:12:07
Φωτογραφία για Τέμπη – Δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού: Διεγράφησαν βίντεο που θεωρήθηκαν «σκουπίδια»
Διευκρινίσεις για τις διαγραφές αρχείων βιντεοληπτικου υλικού που αναφέρονται στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τα τρία βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας έδωσε σήμερα ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar που κατηγορείται στην δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού στα Τέμπη..larissanet.grΟ κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την Εισαγγελέα της έδρας για sidirodromikanea
