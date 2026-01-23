2026-01-23 21:12:07

Διευκρινίσεις για τις διαγραφές αρχείων βιντεοληπτικου υλικού που αναφέρονται στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τα τρία βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας έδωσε σήμερα ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar που κατηγορείται στην δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού στα Τέμπη..larissanet.grΟ κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την Εισαγγελέα της έδρας για sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ