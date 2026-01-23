2026-01-23 17:07:06

Διαμέρισμα 56τμ κατασκευής του 1950 με τυπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της εποχής (μεγάλο ύψος, ξύλινα παρκέ, μεγάλου μεγέθους παράθυρα) διαμορφωμένο με σύγχρονη αισθητική, αλλά και vintage και retro στοιχεία που έχουν διατηρηθεί κυρίως στον χώρο της κουζίνας και του μπάνιου.



Το χρώμα του φυσικού ξύλου που κυριαρχεί και οι γήινες γενικά αποχρώσεις, η διακόσμηση τοίχων με ιδιαίτερης αισθητικής poster, τα ποιοτικά υφασμάτινα στοιχεία, τα φυτά εσωτερικού χώρου και η επιλογή σε απλές φόρμες επίπλων σε συνδυασμό με μικρά retro κομμάτια συνθέτουν ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο περιβάλλον.



Επιπρόσθετα το λευκό-μπεζ στις μεγάλες επιφάνειες, η απουσία επίπλων μεγάλου όγκου, το ενιαίο ξύλινο δάπεδο, η απουσία επίπλων μεγάλου όγκου και η προοπτική που δημιουργεί η θέα του μικρού μπαλκονιού δημιουργούν την αίσθηση ότι οι χώροι είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι από τις πραγματικές τους διαστάσεις.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



hemnet.se



SHARE

soulouposeto

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ