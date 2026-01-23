2026-01-23 18:32:48
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Ραγδαία άνοδος για την Ελλάδα στον τελικό πίνακα των στοιχημάτων – Σταθερά μέσα στα φαβορί



Σημαντική δυναμική παρουσιάζει η Ελλάδα στον τελικό πίνακα των στοιχημάτων για τη Eurovision, καταγράφοντας σταθερή και αξιοσημείωτη άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τις αποδόσεις μεγάλων διεθνών στοιχηματικών εταιρειών, η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται πλέον στην 4η θέση, επιβεβαιώνοντας το θετικό momentum που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη χώρα μας.

Η Ελλάδα εμφανίζεται με πιθανότητα νίκης 6%, αφήνοντας πίσω ισχυρούς «παίκτες» του διαγωνισμού, όπως η Ουκρανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, ενώ πλησιάζει την πρώτη τριάδα. Οι αποδόσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι bookmakers λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ελληνική συμμετοχή, με τη μείωση των τιμών να αποτυπώνει αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον.

Την ίδια στιγμή, ξεκάθαρη εικόνα διαμορφώνεται και στα στοιχήματα που αφορούν τον ελληνικό τελικό. Ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο» βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση, με αισθητή διαφορά από τον δεύτερο, γεγονός που τον καθιστά το απόλυτο φαβορί σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις. Η κυριαρχία του στις αγορές δείχνει πως συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη τόσο των παικτών όσο και των εταιρειών, διαμορφώνοντας σαφές προβάδισμα νίκης.

Αναλυτικός πίνακας στοιχημάτων Eurovision (τελικός νικητής)







Πηγή: tvnea.com
