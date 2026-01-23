2026-01-23 17:19:14
Φωτογραφία για Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο - αλλά θα φτάσει ποτέ στην Ευρώπη;
Το τρένο της σειράς L0 που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή από την Ιαπωνία είναι πιθανό να φτάσει σε ταχύτητες έως και 603,5 χλμ./ώρα, καθιστώντας το το ταχύτερο τρένο στον κόσμο..euronews.comΗ Ιαπωνία αναπτύσσει αυτήν τη στιγμή το ταχύτερο τρένο στον κόσμο, τη σειρά L0, ένα ιαπωνικό τρένο maglev που παράγεται και δοκιμάζεται από την Κεντρική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ιαπωνίας (JR Central).Αυτό το sidirodromikanea
