2026-01-23 18:32:48
Φωτογραφία για «Σαββατοκύριακο παρέα»: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για την εκπομπή; - Ποιοί θα είναι δίπλα στην Κατερίνα Καραβάτου;

 Τα Σαββατοκύριακα μπαίνουμε σε mood… παρέας. Είναι οι ημέρες που βλέπουμε φίλους, μιλάμε για όσα έγιναν, όσα έρχονται, όσα μας αφορούν, και μοιραζόμαστε στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά. Γιατί οι δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, είναι ο δικός μας χρόνος για ανάσα, επικοινωνία, μοίρασμα και, κυρίως, για συντροφιά.

Από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:50, η αυθεντικά επικοινωνιακή Κατερίνα Καραβάτου και το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχονται με όλα τα highlights της εβδομάδας, αλλά και όλα αυτά που θα γίνουν το απόλυτο talk of the week.

Η εκπομπή θα αγγίζει τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με αισιοδοξία και κοινωνική ευαισθησία, θα «βουτάει» στα πιο καυτά νέα της showbiz, θα συναντά αγαπημένα πρόσωπα και μέσα από ειδικές στήλες και ενότητες, θα μας ταξιδεύει με φαντασία, σύγχρονη ματιά και χιουμοριστική διάθεση.

Με έντονη διάδραση, ανοιχτή επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή από τους τηλεθεατές, τόσο μέσα από live παρεμβάσεις όσο και μέσω ψηφιακών μέσων, το «Σαββατοκύριακο παρέα» ανοίγει διάλογο, δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Μαζί με την Κατερίνα, στο πάνελ της εκπομπής, θα βρίσκονται οι: Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης, Μαρία Αντωνά και Λευτέρης Κουμαντάκης, μια ομάδα με άποψη και λόγο.

Στην κουζίνα, ο σεφ Χρήστος Μοίρας, θα δημιουργεί πιάτα που ευφραίνουν τον ουρανίσκο και την καρδιά.

«Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν θες απλώς να δεις τηλεόραση, αλλά να μπεις σε μια ζεστή κουβέντα και να νιώσεις παρέα!

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:50 στον ΑΝΤ1





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο - αλλά θα φτάσει ποτέ στην Ευρώπη;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο - αλλά θα φτάσει ποτέ στην Ευρώπη;
Eurovision 2026: Ραγδαία άνοδος για την Ελλάδα στον τελικό πίνακα των στοιχημάτων – Σταθερά μέσα στα φαβορί
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: Ραγδαία άνοδος για την Ελλάδα στον τελικό πίνακα των στοιχημάτων – Σταθερά μέσα στα φαβορί
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Γκαγκάκη για Καλημέρα Ελλάδα και Λιβαθυνού: από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός - Η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη
Κατερίνα Γκαγκάκη για Καλημέρα Ελλάδα και Λιβαθυνού: από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός - Η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου
Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να παραμείνουν στο δημόσιο και μετά τη συνταξιοδότηση
Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να παραμείνουν στο δημόσιο και μετά τη συνταξιοδότηση
Σε λίγες εβδομάδες η πρεμιέρα του «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1
Σε λίγες εβδομάδες η πρεμιέρα του «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ένα λειτουργικό, όμορφο και φωτεινό διαμέρισμα 56τμ
Ένα λειτουργικό, όμορφο και φωτεινό διαμέρισμα 56τμ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Πάτρας το Σάββατο 24/01/2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Πάτρας το Σάββατο 24/01/2026
Τέμπη: «Χαμηλά» τα διοικητικά πρόστιμα λέει η ΡΑΣ – Τι ζητεί από τον υπουργό.
Τέμπη: «Χαμηλά» τα διοικητικά πρόστιμα λέει η ΡΑΣ – Τι ζητεί από τον υπουργό.
Κατερίνα Γκαγκάκη για Καλημέρα Ελλάδα και Λιβαθυνού: από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός - Η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη
Κατερίνα Γκαγκάκη για Καλημέρα Ελλάδα και Λιβαθυνού: από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός - Η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη
«Κάτι ψήνεται»: Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο ψάχνουν για διαγωνιζόμενους...
«Κάτι ψήνεται»: Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο ψάχνουν για διαγωνιζόμενους...