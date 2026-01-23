2026-01-23 22:23:50

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23.01.26) σε συρμό του Προαστιακού, όταν σύμφωνα με καταγγελίες, άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ένα ανήλικο κορίτσι.tempo24.newsΣύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 και οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο, ο μεσήλικας προέβη σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών, οι οποίοι sidirodromikanea

