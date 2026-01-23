2026-01-23 22:56:50

Υπογράφηκε συμφωνία για το τρένο υδρογόνου (Φωτογραφία: Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών)Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Abdulkadir Uraloğlu ανακοίνωσε ότι υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης υδρογονοκίνητων τρένων.Πηγή: Πρακτορείο Anadolu,fuelcellsworks.comΣτο πλαίσιο του έργου, αναφέρθηκε ότι η Turkish Rail System Vehicles sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ