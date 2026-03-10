2026-03-10 08:10:33

Η αναζωπύρωση χτίζεται εδώ και αρκετά χρόνια, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικός πρόεδρος της Rail Europe, αλλά τώρα επιταχύνεται καθώς οι κυβερνήσεις και οι φορείς εκμετάλλευσης επενδύουν σημαντικά στον τομέα.euronews.comΠάντα υπήρχε κάτι μαγικό στα ταξίδια με τρένο. Από τη χρυσή εποχή των πολυτελών βαγονιών μέχρι τα ατμοκίνητα ταξίδια μέσα από βουνά και υψίπεδα, οι σιδηρόδρομοι έχουν sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ