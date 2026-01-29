Συνήθως κάθε σπίτι, ακόμη και το πιο προσεγμένο, έχει μικρές «ατέλειες»: μια κολώνα, εσοχή, άχαρο διάδρομο ή ένα καλοριφέρ σε λάθος θέση, σωληνώσεις, καλώδια ή επιφάνειες τοίχων που δεν σπατουλαρίστηκαν ποτέ σωστά. Τα προβληματικά αυτά σημεία, που ειδικά σε παλιά σπίτια μπορεί να είναι αρκετά, πολλές φορές καθορίζουν σημαντικά την γενική αισθητική του χώρου και χρειάζεται να καμουφλαριστούν με τις κατάλληλες επιλογές.





1. Καθρέφτες σε στρατηγικά σημεία

Ένας καθρέφτης δεν κρύβει απλώς, αλλά αποσπά το βλέμμα. Τοποθετημένος μπροστά από ατέλειες τοίχου ή σε στενούς διαδρόμους, δημιουργεί αίσθηση βάθους και φωτεινότητας, μετατρέποντας το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα.

2. Έπιπλα μπροστά από «δύσκολα» σημεία

Ένα χαμηλό έπιπλο, μια κονσόλα ή μια χαμηλή βιβλιοθήκη σε συνδυασμό με μια σειρά κάδρων - διακοσμητικών τοίχων μπορούν να καλύψουν ανομοιόμορφους τοίχους, πρίζες ή καλώδια, χωρίς να δείχνουν βαριά. Η σωστή κλίμακα είναι το κλειδί για να μη δείχνει ο χώρος φορτωμένος και πολύ συχνά αυτή η επιλογή είναι πολύ προτιμότερη από ψηλά ογκώδη έπιπλα.

3. Καλώδια ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς «χάος»

Τα καλώδια τηλεόρασης, υπολογιστών, router και φορτιστών είναι από τις πιο ενοχλητικές οπτικές ακαταστασίες σε ένα σπίτι. Η λύση δεν είναι να τα «στριμώξετε», αλλά να τα οργανώσετε σωστά.

Ειδικά πλαστικά κανάλια καλωδίων που βάφονται στο χρώμα του τοίχου, υφασμάτινες θήκες, κουτιά απόκρυψης για πολύπριζα ή και έπιπλα με ενσωματωμένα περάσματα κάνουν τα καλώδια σχεδόν αόρατα. Σε χώρους όπως το σαλόνι ή το γραφείο, οι παρεμβάσεις αυτές αλλάζουν άμεσα την εικόνα σε πολλά σημεία.





4. Φυτά σαν φυσικό διακοσμητικό

Τα φυτά λειτουργούν εξαιρετικά για να «μαλακώσουν» άχαρες γωνίες, παλιές κολώνες ή γενικά προβληματικά σημεία στα οποία δυσκολεύεστε να αποφασίσετε τι θα πρέπει να τοποθετήσεων.



Ένα ψηλό φυτό μπορεί να αλλάξει πλήρως την εικόνα ενός προβληματικού σημείου.

5. Φωτισμός που κατευθύνει το βλέμμα

Ο σωστός φωτισμός δεν φωτίζει τα πάντα με τον ίδιο τρόπο. Με σποτ, επιδαπέδια φωτιστικά ή στοχευμένο φωτισμό τοίχου, μπορείτε να αναδείξετε συγκεκριμένα σημεία και να αφήσετε άλλα διακριτικά στο φόντο. Είναι ένας εύκολος τρόπος να καλύψετε κάθε μορφής ατέλειες σε τοίχους, στρέφοντας το φως σε άλλα και όχι στα προβληματικά σημεία.

6. Ψάθινα χαλιάΤο δάπεδο καθορίζει σημαντικά την αισθητική κάθε χώρου. Παλιά μωσαϊκά, πλακάκια, φθαρμένα παρκέ κλπ μπορούν να καλυφθούν με ένα ψάθινο χαλί ή και ψάθινη μοκέτα από τοίχο σε τοίχο. Το βασικό πλεονέκτημά τους σε σχέση με χαλιά άλλου τύπου, εκτός της φυσικής υφής τους, ότι μπορούν να παραμείνουν στο δάπεδο όλες τις εποχές χωρίς να ενοχλούν οπτικά ή να ζεσταίνουν τον χώρο.

7. Χρώμα για ενοποίηση

Ένα ενιαίο χρώμα σε τοίχο και αντικείμενα μπορεί να «εξαφανίσει» ατέλειες. Όταν όλα δείχνουν ομοιόμορφα, το μάτι δεν εστιάζει σε μεμονωμένα προβληματικά σημεία. Με τον συγκεκριμένο τρόπο μπορούν να αλλάξουν εντελώς όψη παλιά καλοριφέρ, βάφοντας το σώμα στο ίδιο χρώμα με τον τοίχο.

8. Κάδρα και γκαλερί τοίχου

Ο πιο απλός τρόπος για να καλυφθούν ατέλειες στην επιφάνεια μεγάλων τοίχων. Ένας τοίχος με κάδρα τραβά αμέσως την προσοχή. Μπορεί να καλύψει ανομοιομορφίες, παλιές επιφάνειες ή σημεία που δεν θέλετε να ξεχωρίζουν, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει προσωπικότητα στον χώρο.

9. Κλειστή αποθήκευση

Πολύ συχνά δεν είναι βασικά στοιχεία του χώρου αλλά μικροαντικείμενα αυτά που χαλούν την εικόνα αν είναι σκορπισμένα παντού. Ντουλάπια, κουτιά και καλάθια είναι ιδανικά για να τοποθετήσετε κάθε είδους αντικείμενα ώστε ο χώρος να δείχνει και να είναι τακτοποιημένος.





10. ΠαραβάνΈνας πολύ ιδιαίτερος τρόπος για να καλύψετε ατέλειες ή προβληματικά σημεία, που διακοσμητικά λειτουργεί εντυπωσιακά σε κάθε χώρο. Επιλέξτε το κατάλληλο σε υλικό, σχήμα και μέγεθος παραβάν και απομονώστε οπτικά αυτό που σας ενοχλεί στον τοίχο, μια γωνία κλπ 11. Αυτοκόλλητα πλακάκια σε κουζίνα - μπάνιο

Μια λύση που, ειδικά σε παλιά ενοικιαζόμενα σπίτια, είναι η μόνη για να αλλάξετε όψη στον χώρο αν αυτός διαθέτει παλιά ή πλακάκια που εσείς δεν θα διαλέγατε ποτέ. Τα αυτοκόλλητα πλακάκια για κουζίνα ή μπάνιο τοποθετούνται εύκολα, διατίθενται σε όλες τις διαστάσεις και όταν χρειαστεί αφαιρούνται χωρίς να αφήνουν σημάδια.





12. Φθαρμένες οικιακές συσκευές Λευκές ή inox οικιακές συσκευές όπως ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων που η εξωτερική τους επιφάνεια έχει φθαρεί από τον χρόνο μπορούν να επενδυθούν με ειδικό αυτοκόλλητο με inox όψη, που θα ανανεώσει την όψη τους. Τοποθετείται χωρίς δυσκολία και καθαρίζεται χωρίς πρόβλημα.13. Ντουλάπι νιπτήραΕκτός της λειτουργικότητάς του συμβάλλει ώστε να μην είναι ορατές οι υδραυλικές σωληνώσεις. Σε ενοικιαζόμενα σπίτια ή αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί ο χώρος να διαμορφωθεί με ένα ειδικό ντουλάπι νιπτήρα απλώς χρησιμοποιείστε οποιοδήποτε κλειστό χαμηλό έπιπλο. Θα χρειαστεί μόνο να κοπεί στο κέντρο στο κατάλληλο σημείο ή και να βαφτεί σε όποιο χρώμα ταιριάζει στο μπάνιο.