2026-01-29 22:45:02

Το σύστημα υποστήριξης των εργαζομένων της SNCB/NMBS βρίσκεται υπό έλεγχο, καθώς τα συνδικάτα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ανησυχητικές έρευνες κοινωνικής πρόνοιας μετά τον θάνατο ενός μηχανοδηγού του εθνικού σιδηροδρομικού φορέα του Βελγίου τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους..brusselstimes.comΟ Laurens Strubbe, 29 ετών, αυτοκτόνησε στο σπίτι του μετά από μια βραδινή βάρδια τον Δεκέμβριο. sidirodromikanea

