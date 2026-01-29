2026-01-29 22:45:02
Φωτογραφία για Η αυτοκτονία του Βέλγου μηχανοδηγού τρένου ανέδειξε τα ψυχικά τραύμα σε τραγικά συμβάντα
Το σύστημα υποστήριξης των εργαζομένων της SNCB/NMBS βρίσκεται υπό έλεγχο, καθώς τα συνδικάτα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ανησυχητικές έρευνες κοινωνικής πρόνοιας μετά τον θάνατο ενός μηχανοδηγού του εθνικού σιδηροδρομικού φορέα του Βελγίου τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους..brusselstimes.comΟ Laurens Strubbe, 29 ετών, αυτοκτόνησε στο σπίτι του μετά από μια βραδινή βάρδια τον Δεκέμβριο. sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
31 IAN 2026 | Διαδικτυακή Συνάντηση της ΠΕΘ με Θέμα τους Τρεις Ιεράρχες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
31 IAN 2026 | Διαδικτυακή Συνάντηση της ΠΕΘ με Θέμα τους Τρεις Ιεράρχες
13 Τρόποι για να καμουφλάρετε προβληματικά σημεία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
13 Τρόποι για να καμουφλάρετε προβληματικά σημεία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ισπανία θα χορηγήσει αποζημιώσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα του θανατηφόρου τρένου υψηλής ταχύτητας
Η Ισπανία θα χορηγήσει αποζημιώσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα του θανατηφόρου τρένου υψηλής ταχύτητας
Τρένου έπεσε πάνω σε δέντρο στη γραμμή Πύργος - Κατάκολο - Τραυματίας ο μηχανοδηγός. Βίντεο
Τρένου έπεσε πάνω σε δέντρο στη γραμμή Πύργος - Κατάκολο - Τραυματίας ο μηχανοδηγός. Βίντεο
Ιαπωνία: Ένας νεκρός από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στο Χοκάιντο
Ιαπωνία: Ένας νεκρός από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στο Χοκάιντο
Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάπτυξη τρένου με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου
Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάπτυξη τρένου με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου
Στους 21 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον εκτροχιασμό τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία
Στους 21 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον εκτροχιασμό τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΤΑΣΥ: 50 προσλήψεις τεχνικών ΔΕ σε μετρό και τραμ
ΣΤΑΣΥ: 50 προσλήψεις τεχνικών ΔΕ σε μετρό και τραμ
Αλλαγή μέρας και ώρας για το «ΒΙΝΥΛΙΟ» - Τι ώρα θα παίζει;
Αλλαγή μέρας και ώρας για το «ΒΙΝΥΛΙΟ» - Τι ώρα θα παίζει;
Συνεργασία του Ομίλου Antenna με το Πάντειο Πανεπιστήμιο
Συνεργασία του Ομίλου Antenna με το Πάντειο Πανεπιστήμιο
Η Alstom εξοπλίζει το 100ό νορβηγικό τρένο με τεχνολογία ERTMS
Η Alstom εξοπλίζει το 100ό νορβηγικό τρένο με τεχνολογία ERTMS
Hellenic Train : Με λεωφορεία τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Hellenic Train : Με λεωφορεία τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.